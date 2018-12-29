Бузова + Петросян, рэперы и Ургант. Что смотреть по ТВ в новогодние выходные

В этот раз белорусов ждет всего три новогодних выходных . А столько нужно успеть: и заветных желаний придумать, и салатов настругать, и хорошенько отпраздновать. Если в этом графике вы найдете время на просмотр ТВ — вот вам небольшой гид по концертам, шоу, художественным и мультфильмам.

Дуэт Бузовой и Петросяна, рэперы в гостях у Ивана Урганта, финал шоу «Голос. Перезагрузка» и добрая советская киноклассика — решайте сами, что смотреть 30-го, 31-го декабря и 1 января на основных белорусских телеканалах.

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Сперва сообщаем о главном: новогоднее поздравление Александра Лукашенко выйдет в 23.50 31 декабря на телеканалах СТВ, ОНТ, РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь, Беларусь 1, Беларусь 2, Беларусь 3, Беларусь 5. Интересно, как президент оценит уходящий год и что пообещает белорусам в следующем?



Фото с сайта president.gov.by

Интеллектуальные и развлекательные шоу

С шоу в этом году на белорусском ТВ негусто. Но тем не менее.

30 декабря

30 декабря в 23.15 поклонникам интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» стоит включить телеканал ОНТ, чтобы узнать, кто же победит в финале: знатоки или телезрители?

Чтобы увидеть новогоднего и даже «Голубого Урганта», не нужно даже переключать канал. Главное — не уснуть до 01.15. В специальном выпуске в гости к Ивану Урганту придут Feduk, Гречка, Данила Поперечный, Иван Дорн, Монеточка, Антоха МС, Big Russian Boss, группа «Хлеб», актриса Ирина Горбачева и еще много кто. Шоу обещает быть улетным. Не проспите!





1 января

1 января в 13.50 на телеканале ОНТ Максим Галкин будет развлекать всех в традиционном «Лучше всех». Всё как всегда, только во вторник и в новогоднем формате.

В 20.55 там же, на ОНТ, начнется финал шоу «Голос. Перезагрузка». Чья команда победит — Басты, Шнурова, Меладзе или Ани Лорак? Ждать развязки осталось недолго.



Кадр из видео / «Первый канал», 2018

Концерты и прочие «голубые огоньки»

30 декабря

С самого утра 30 декабря — в 09.25 — ОНТ покажет новогодний концерт Михаила Задорнова.

В 18.50 (опять же) ОНТ предлагает ознакомиться с итогами года на российской эстраде — с вручением народной премии «Золотой граммофон». Будут песни, которые особо долго держались в хит-параде «Русского радио». Знаем, что там точно есть Филипп Киркоров с его «Цветом настроения синий», Вера Брежнева, Ани Лорак, Диана Арбенина, Burito, Зара, Басков и, видимо, еще много-много других. Все-таки концерт продлится 3 часа и 20 минут с перерывом на «Контуры». Выдержите?



Источник: giphy.com

НТВ-Беларусь предлагает альтернативу «Золотому граммофону»: в 20.30 стартует трансляция музыкальной премии «Высшая лига — 2018». Ведущими мероприятия станут Вадим Галыгин и Настя Ивлеева. На сцену они пригласят Burito, Alekseev, Ани Лорак, Диму Билана, Диану Арбенину, Лолиту, Ёлку, Полину Гагарину, Макса Барских и других. А в результате все получат «Золотых сирен». Без интриги, но как есть.

Вы ведь помните, что в новом году Александру Солодухе исполнится 60 лет? Вероятно, белорусский телеканал Беларусь 3 уже готовится в этому событию. В 13.50 выйдет программа «Майстры і куміры» о жизни и творческом пути заслуженного артиста, а затем на протяжении часа он будет петь свои известные песни. Не пропустите!



Видео: YouTube-канал John Dory

Вечером этого же дня, ровно в 23 часа, Беларусь 3 покажет гала-концерт финалистов V Минского международного Рождественского конкурса вокалистов. Не эстрадой единой мы живем все-таки :)

31 декабря

Тем, кто скучает или кому нравятся хиты 1980-х, в 10.15 стоит включить телеканал «Мир». Удовольствие растянется почти на полдня. «Девчонка-девчоночка, темные но-о-очи, я люблю тебя, девочка, очень», — интересно, будут ли там такие напевы?

РТР-Беларусь в 12.35 предлагает послушать «Лучшие песни» (хотя непонятно, по чьей версии они лучшие), а в 22.10 — увидеть «Новогодний парад звезд». Выбирайте сами.



Коллаж: TUT.BY

Мы думали, что «Голубого огонька» уже не существует, но было ошибкой так считать. Музыкально-развлекательная программа версии 2019 года выйдет на РТР-Беларусь 00.05 уже нового года. Причем нас собираются сильно удивлять. Анонсируют, что на сцене выступят «неожиданные дуэты самых ярких звезд»: Лев Лещенко и Алсу, Ани Лорак и Андрей Малахов (он, оказывается, еще и поет), Александр Панайотов и Григорий Лепс, Евгений Петросян и Ольга Бузова.

Художественные фильмы

Программа основных белорусских телеканалов сверстана так, что даже если вы пропустите свой любимый фильм, его можно посмотреть в другой день на другом канале или даже на том же.

30 декабря

30 декабря — первый выходной и день-аперитив перед ударной дозой всем знакомых фильмов.

Разогреться можно в 12.15 на Беларусь 3 «Свадьбой в Малиновке». На телеканале «Мир» в 15.00 начнется приключенческий фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Зрителям-полуночникам СТВ предлагает «Двенадцать стульев» в 23.40.

31 декабря

ОНТ в этот день могут не переключать те, кто любит советскую киноклассику. В 11.05 телеканал покажет добрую комедию «Девчата», сразу за ними — «Бриллиантовую руку», затем — «Любовь и голуби» и еще сверху «Джентльмены удачи». Пять минут на передых — и та-дам! — «Ирония судьбы, или С легким паром!».



Кадр из фильма «Любовь и голуби» / Мосфильм, 1984

Все эти же фильмы можно увидеть на ОНТ и 1 января, только в другой последовательности.

На СВТ в последний день 2018-го выйдут «Двенадцать стульев» (11.20), «Покровские ворота» (18.30), «Карнавальная ночь» (21.35). Сразу после наступления 2019-го в эфире телеканала покажут «Елки» и «Елки 2». Но помните: как вы встретите Новый год, так его и проведете.

На РТР-Беларусь в 10.35 выйдет «Полосатый рейс». Но если в это время вы еще не проснетесь или по каким-то причинам не сможете посмотреть, есть вариант для подстраховки — на телеканале Беларусь 3 в 21.30.

1 января

Если 1 января у вас будут силы на просмотр фильмов, то рассказываем, что:



Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

— на Беларусь 2 с 05.50 будут показывать пять частей саги про Индиана Джонса. Вечером телеканал порадует романтическим мюзиклом «Ла-Ла Ленд», получившим шесть "Оскаров" и семь "Золотых глобусов".

— телеканал СТВ начиная с 13.30 предлагает посмотреть сразу пять частей комедии «Елки»: собственно сами «Елки», «Елки 2», «Елки 3», «Елки 1914» и «Елки лохматые».

— на РТР-Беларусь выйдет советский комедийный фильм «Три плюс два» (18.30).

Мультфильмы

Маленьких зрителей белорусские телеканалы радуют не особо щедро. Но все-таки радуют.

30 декабря Беларусь 2 целый час будет показывать «Чип и Дейл спешат на помощь». Будите своих малышей ровно к 08.55.



Источник: giphy.com

31 декабря опять же Беларусь 2 покажет «101 далматинец» (11.15). А после будет продолжение — фильм «102 далматинца», уже не анимационный, но по-детски переживательный.

В 22.05 в программе стоит диснеевский полнометражный мультфильм «Холодное сердце». Кстати, премьера второй части ожидается в ноябре 2019 года.

1 января Беларусь 5 с 13.10 будет транслировать три части мультфильма «Мадагаскар» — о веселых приключениях бегемота Глории, жирафа Мелмана, льва Алекса, зебры Марти и, конечно, пингвинов.

Беларусь 3 выдаст в эфир сказку «Морозко» — ровно в 12.00.

На этом пока все. Ну и главное — желаем вам интересного и веселого Нового года. Ура-а-а!