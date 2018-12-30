Бобруйчане за два часа собрали елку из 48 машин

Бобруйчане впервые провели новогодний автофлешмоб. На парковке у «Бобруйск-Арены» они «собрали» елку из 48 машин. Видео выложили в паблике «Типичный Бобруйск» .

Сначала организаторы автофлешмоба — Вячеслав Сазонов, Евгений Белов, Владислав Костюков, Сергей Бурак — дали объявления о том, что 29 декабря на парковке будет проходить флешмоб. В итоге откликнулись водители из четырех автоклубов.

— Мы не надеялись, что соберется столько желающих. Большинство людей мы не знали вообще и видели впервые. Всего было около 48 машин, три авто даже не поместилось, — рассказал организатор автофлешмоба Сергей Бурак. — Главной целью было пообщаться и весело провести время.

В Полоцке автомобилисты тоже в этом году собирали елку — из 60 машин. Организаторы из «Автомотоклуб Полоцк/Новополоцк) говорили, что не ожидали такого отклика от людей.