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Красивая природа и много диких животных. Фотографии из Финляндии
31.12.2018 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Многие считают Финляндию страной холодной погоды и темноты. Но фотограф Оси Сааринен старается опровергнуть этот стереотип. Лучшие работы из его
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Многие считают Финляндию страной холодной погоды и темноты. Но фотограф Оси Сааринен старается опровергнуть этот стереотип. Лучшие работы из его инстаграма - в...
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