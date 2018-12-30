ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Велосипед вместо саней. Посмотрите, как Дед Мороз и Снегурочка раздавали в Могилеве сладости

31.12.2018 13:03 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Просто порадовать детишек и создать новогоднее настроение» решили могилевские велосипедисты. Надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сели на велосипеды и отправились раздавать конфеты вечером 30 декабря. Говорят, в восторге были все.

Идею придумали Артем Михальцов (Дед Мороз) и Владимир Лысенко (был оператором). Причем хотели воплотить ее в жизнь еще 25 декабря, но что-то пошло не так. Впрочем, и 30 декабря не все удалось — Снегурочка Ольга Мусаева пробила колесо, и не получилось раздать все купленные конфеты и печенье.

— Впечатления все равно остались самые лучшие! — рассказал TUT.BY Владимир Лысенко. — Идея воплотилась на ура. Дети и их мамы были в восторге, а значит, и мы довольны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мегапозитивное видео! А дети и мамы, говорят, были очень счастливы.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Красивая природа и много диких животных. Фотографии из Финляндии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика