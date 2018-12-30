Велосипед вместо саней. Посмотрите, как Дед Мороз и Снегурочка раздавали в Могилеве сладости

«Просто порадовать детишек и создать новогоднее настроение» решили могилевские велосипедисты. Надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сели на велосипеды и отправились раздавать конфеты вечером 30 декабря. Говорят, в восторге были все.

Идею придумали Артем Михальцов (Дед Мороз) и Владимир Лысенко (был оператором). Причем хотели воплотить ее в жизнь еще 25 декабря, но что-то пошло не так. Впрочем, и 30 декабря не все удалось — Снегурочка Ольга Мусаева пробила колесо, и не получилось раздать все купленные конфеты и печенье.

— Впечатления все равно остались самые лучшие! — рассказал TUT.BY Владимир Лысенко. — Идея воплотилась на ура. Дети и их мамы были в восторге, а значит, и мы довольны.