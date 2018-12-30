Новый год шагает по планете. В каких странах уже встретили 2019 год

Жители некоторых стран уже празднуют Новый год. Раньше всех 2019-й встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые расположены в юго-западной части Тихого океана. В 14.00 по минскому времени Новый год начали праздновать в Новой Зеландии, а спустя час — в Австралии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, стали Япония и обе Кореи. Последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане, которые встретят Новый год 1 января в 14.00 по минскому времени.