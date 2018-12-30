ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый год шагает по планете. В каких странах уже встретили 2019 год

31.12.2018 18:58 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жители некоторых стран уже празднуют Новый год. Раньше всех 2019-й встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые расположены в юго-западной части Тихого океана. В 14.00 по минскому времени Новый год начали праздновать в Новой Зеландии, а спустя час — в Австралии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты, стали Япония и обе Кореи. Последними будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане, которые встретят Новый год 1 января в 14.00 по минскому времени.

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители некоторых стран уже празднуют Новый год. Раньше всех 2019-й встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые расположены в юго-западной части Тихого океана.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Велосипед вместо саней. Посмотрите, как Дед Мороз и Снегурочка раздавали в Могилеве сладости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика