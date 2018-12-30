|
Новый год шагает по планете. В каких странах уже встретили 2019 год
31.12.2018 18:58 — Новости Культуры | Tut.by
Жители некоторых стран уже празднуют Новый год. Раньше всех 2019-й встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые расположены в юго-западной части Тихого океана. В 14.00 по минскому времени Новый год начали праздновать в Новой Зеландии, а спустя час — в Австралии.
Следующими странами, в которых пробьют новогодние куранты,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители некоторых стран уже празднуют Новый год. Раньше всех 2019-й встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые расположены в юго-западной части Тихого океана.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)