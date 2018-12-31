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Новогодние песни. Хорошо ли вы их знаете?

01.01.2019 07:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Новый год — это не только мандарины, оливье и шампанское под бой курантов. Это еще и особое настроение, которое возникает только в эту ночь. Чтобы это настроение не покинуло вас и 1 января, предлагаем пройтись по новогодним песням. Угадывайте, вспоминайте, пойте!


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY
 
 
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Новый год - это не только мандарины, оливье и шампанское под бой курантов. Это еще и особое настроение, которое возникает только в эту ночь. Чтобы это настроение не...
 
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