Революционные матросы и люди в вышиванках. Как отмечали юбилей провозглашения БССР до и после войны

Сегодня дата 1 января прочно ассоциируется с елкой и Новым годом. Но до войны, когда это считалось буржуазным пережитком, главным зимним праздником в Беларуси считалась годовщина провозглашения БССР. TUT.BY рассказывает о первых двух значимых юбилеях — 10-летии и 20-летии БССР, которые широко отмечались в стране, а также о круглой дате 50 лет БССР, на празднование которой в Минск из Москвы приезжал Леонид Брежнев.



Праздничный парад в честь 50-летия БССР в центре Минска. Источник: goskatalog.ru

БССР — 10 лет. Празднование в бывшей синагоге и открытие Дома крестьянина

Первый десяток лет отметили довольно скромно: праздничным заседанием Центрального исполнительного комитета БССР, рабочими демонстрациями и парадом красноармейцев в центре Минска. Никаких переносов праздничных дней в то время не практиковалось: два выходных (воскресенье, 30 декабря 1928 года, и вторник, 1 января 1929 года) разделял рабочий понедельник 31 декабря. Впрочем, переносить тогда было особо нечего — в БССР в 1920-е действовала рабочая шестидневка и один выходной в воскресенье, все субботы были рабочими, но при этом рабочий день длился 7 часов.

Газета «Савецкая Беларусь» в 1-м номере за 1929 год так писала о праздновании 10-летия БССР в Минске (грамматика сохранена): «Вечар 31 сьнежня. Пляц Волі (сейчас площадь Свободы. — Прим. TUT.BY) сотнямі агнеў сьведчыць аб тым, што цэнтр Савецкай Беларусі сеньня перажывае вялікае сьвята — 10 годзьдзе існаваньня Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Вось ужо 6 гадзін. Стрэлы гармат з Пляца Волі, гудкі фабрык і заводаў клічуць працоўных Менску на вуліцу. Сеньня пралетарыат Менску прадэманструе сваю моц і перадасьць свае пралетарскае прывітаньне вышэйшаму органу Савецкай Ўлады ў БССР — Сэсіі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР».

Плакат «10 год БССР» художника Анатолия Тычины. Источник: plakat.unid.by

Центром празднеств в то время стал Дом культуры, который размещался в бывшей хоральной синагоге на улице Володарского (сейчас в перестроенном здании синагоги находится театр имени Горького. — Прим. TUT.BY). Именно возле этого здания проходили колонны рабочих и служащих вечером 31 декабря.



Главный Дом культуры Минска в 1920-е годы — бывшая Хоральная синагога. В межвоенный период в ее стенах также размещался кинотеатр и еврейский театр. Источник: І. Куркоў «Мінск знаёмы і незнаёмы»

Газета «Савецкая Беларусь» так описывала то шествие рабочих (грамматика сохранена): «З розных канцох гораду паказаліся калены рабочых і служачых, якія спяшаюцца да Дому Культуры, дзе Сэсія ЦВК БССР сабралася на юбілейнае пасяджэньне. Сотні сьцягаў, плякатаў, тысячы працоўных праходзілі вітаць свой Урад. Сотні факелаў у руках дэманстрантаў спрачаліся з электрычным асьвятленьнем гораду. Сапраўды быў нейкі феерычны малюнак».



Фотографии празднования 10-летия БССР в Минске из журнала «Беларуская работніца і сялянка», № 1 1929 года



Парад Красной армии в районе перекрестка ул. Советской (сейчас проспект Независимости) и ул. Володарского. Фото из журнала «Чырвоная Беларусь»

В прессе публиковались воспоминания непосредственных участников создания БССР, Александра Червякова и Дмитрия Жилуновича. У последнего в то время был и собственный юбилей — 20 лет творческой деятельности. Первый глава правительства БССР был более известен как писатель и поэт, который писал под псевдонимом Тишка Гартный.



Обложка праздничного номера журнала «Беларуская работніца і сялянка» № 12 1928 года, оформленная художником Геннадием Змудзинским

Постепенно зарождалась традиция: приурочивать к круглым датам советской истории знаковые события или открывать новые здания. Так, уже 1 января 1929 года в том же Доме культуры состоялось торжественное заседание правительственной комиссии, на котором было провозглашено о создании Белорусской академии наук. В начале января в помещениях БГУ открылась Третья всебелорусская художественная выставка, посвященная 10-летию БССР, а в государственной библиотеке — юбилейная выставка белорусской печати.

В конце декабря 1928 года в самом центре Минска было торжественно открыто новое здание — так называемый Дом крестьянина на углу улиц Карла Маркса и Красноармейской. По задумке, этот дом должен был стать культурным и образовательным центром белорусского крестьянства. Там размещались многочисленные аудитории, лектории, помещения для массовых мероприятий, кинозал, столовая и гостиница для тех селян, которые приезжали в столицу дольше чем на один день. До нашего времени здание не сохранилось, на месте уничтоженного бомбардировками Дома крестьянина после войны построили новое здание, в котором сейчас размещается ЦК БРСМ.



Дом крестьянина на фотографии начала 1930-х годов. Источник: НАРБ

БССР — 20 лет. Ленин, Сталин и трудящиеся в противогазах

Второй юбилей отмечался уже в совершенно иных условиях. Время относительной свободы национального строительства, которое ощущалось в БССР 1920-х годов, безвозвратно прошло. Маховик политических репрессий, раскрутившийся на полную силу в 1937-м, к концу 1938-го немного сбавил обороты, но не остановился. Страна жила в страхе.

Отцы-основатели Советской Беларуси, которые десять лет назад встречали рабочих на трибунах, к 1938 году были практически все репрессированы. Из состава первого правительства БССР образца 1919 года в живых осталось всего пару человек. Александр Червяков, долгие годы фактически возглавлявший БССР как глава ЦИК, покончил с собой, не дожидаясь ареста. Первый премьер Дмитрий Жилунович скончался в Могилевской психбольнице, куда его поместили чекисты после ареста и череды пыток.

Сложилась парадоксальная ситуация: все коммунистические деятели, которые стояли у истоков Советской Беларуси, «неожиданно» оказались «врагами народа». Получалось, что и республика не очень-то и советская, а возможно, даже вражеская, раз создана «врагами». Но идеологическая машина нашла выход: создателями были объявлены лично Ленин и Сталин, про большевиков-белорусов решено было просто забыть. Газета «Звязда» так освещала канун круглой даты (грамматика сохранена): «Надыходзіць радаснае свята беларускага народа — дваццацігоддзе ўтварэння БССР. У гэтыя дні на фабрыках, установах, заводах, школах тысячы агітатараў правялі гутаркі і даклады аб росквіце БССР, аб ролі вялікіх правадыроў народа Леніна і Сталіна ў стварэнні беларускай дзяржаўнасці».



Обложка праздничного выпуска журнала «Работніца і калгасніца Беларусі» в честь 20-летия БССР № 24 1938 года

Также формат празднования наложился на традицию новогодних гуляний, возрожденную в 1935 году. Вот как о подготовке к празднику писала «Звязда» (грамматика сохранена): «З велізарным ўздымам рыхтуюцца працоўныя сталіцы БССР да вялікага народнага свята — дня ўтварэння БССР. Вуліцы Менска, плошчы і будынкі будуць ўпрыгожаны сцягамі, партрэтамі кіраўнікоў партыі і ўрада, мастацкімі плакатамі і красачнымі пано, якія адлюструюць дасягненні БССР за 20 год. Прыгожая 24-метровая елка ўстанаўліваецца на плошчы Свабоды. У 12 гадзін дня першага студзеня тут арганізуецца вялікі ранішнік для дзяцей. На плошчы Свабоды, скверах, стадыёнах і катках горада 31 снежня і 1 студзеня будуць наладжаны вялікія карнавальныя народныя гулянні».

Впрочем, не обошлось на гуляньях и без признака эпохи 1930-х — массовых походов в противогазах . Как сообщала газета «Звязда», 29 декабря в центре Минска в честь 20-летия БССР состоялся массовый 5-километровый поход трудящихся города в противогазах. В газете утверждалось, что в походе приняло участие более 20 тысяч человек.



Женщины — участницы рабочего похода в противогазах на улицах Минска. Фото из журнала «Работніца і калгасніца Беларусі»

Минск к празднику был богато украшен, в оформлении зданий и площадей часто использовалась иллюминация. Вот как описывала «световое шоу» в ночном небе 31 декабря 1938 года газета «Звязда» (грамматика сохранена): «Над горадам-жа цмяны пакроў неба ярка прарэзалі пражэктары. З чатырох магутных і стромкіх праменяў на небе ўзнікла лічба „ХХ“. Яе верхнія канцы знікалі высока за аблакамі. Побач — прамень пражэктара асвятляў узнятыя на паветраным шары партрэты Леніна і Сталіна. Лічбу „ХХ“ і партрэты можна было бачыць з усіх канцоў горада і нават з далекіх навакольных вёсак».

К 1 января в Минск съехалось около 400 делегатов из всех советских республик. В Театре оперы и балета БССР для них, а также для 1500 ударников производства, деятелей культуры и науки, красноармейцев состоялось торжественное заседание партийных и советских организаций республики. Интересно, что к 20-летию БССР Оперный театр еще не был официально открыт, не все работы по внутренней отделке огромного здания были завершены. Фактически делегаты заседали в недостроенном здании. Как писала газета «Літаратура і мастацтва», открытие театра состоялось только 10 марта 1939 года в день начала 18-го съезда ВКП (б).



Театр оперы и балета БССР на фото конца 1930-х. Источник: НАРБ



Фотография президиума торжественного заседания в честь 20-летия БССР, который состоялся в Оперном театре 1 января 1939 года. Иллюстрация из газеты «Літаратура і мастацтва».

БССР — 50 лет. Парад с элементами карнавала и визит Брежнева

Конец 1968 года для Беларуси — уже совершенно иная эпоха. Прошло уже почти 25 лет со дня окончания самой разрушительной войны, страна затянула раны и, как говорит пропаганда, вышла на новые рубежи. Репрессии 1930-х осуждены (хотя уже начинается отход от политики ХХ съезда, на котором Никита Хрущев выступил с осуждением Сталина), большинство основателей Советской Беларуси реабилитированы, их имена возвращены из небытия. Минск и вся страна движутся к главному юбилею — 50-летию основания БССР (обычно праздновались только круглые даты, а промежуточные почти никак не обозначались или терялись на фоне всенародных новогодних гуляний).



Плакат «50 год БССР і КПБ» художника Б. Козловского. Источник: plakat.unid.by

Как и многие годы до этого, юбилей страны был совмещен с празднованием Нового года. Но в честь круглой даты акценты в гуляниях были смещены именно к истории создания и становления БССР.

Несмотря на жгучий мороз (температура в столице в тот день опускалась до -17,4 градуса), в конце декабря 1968 года по центру Минска прошел парад с элементами исторического карнавала. По проспекту Ленина (сейчас проспект Независимости) шли революционные матросы, ехал «паровоз», плясали люди в вышиванках, надетых поверх свитеров. Апофеозом карнавала стала праздничная трибуна и конструкция из человеческих тел, установленная на Октябрьской площади. Люди в военной форме, стоящие на высоком постаменте, воссоздали в центре Минска одну из башен Московского Кремля. Впрочем, хватит слов, смотрите фотографии, там все есть.



Праздничный парад в честь 50-летия БССР в центре Минска. Источник: goskatalog.ru

Праздничный парад в честь 50-летия БССР в центре Минска. Источник: goskatalog.ru

Праздничный парад в честь 50-летия БССР в центре Минска. Источник: goskatalog.ru

Символом 50-летних достижений республики стало новое здание ВДНХ Белорусской ССР (позднее павильон «БелЭкспо» на улице Янки Купалы). Суперсовременная в то время стеклянная постройка была официально открыта 27 декабря 1968 года. Перерезал красную ленточку лично генсек Леонид Брежнев. Руководитель БССР Петр Машеров на правах хозяина показал высокому гостю выставку достижений Совесткой Беларуси. Печально, но здание, открытое в 50-ю годовщину БССР, не простояло и полвека. Памятник советского архитектурного модернизма был снесен в 2017 году под стройплощадку для инвесторов.



Открытие здания ВДНХ БССР 27 декабря 1968 года. Источник: goskatalog.ru



Открытие здания ВДНХ БССР 27 декабря 1968 года. Источник: goskatalog.ru

Открытие здания ВДНХ БССР 27 декабря 1968 года. Источник: goskatalog.ru

Открытие здания ВДНХ БССР 27 декабря 1968 года. Источник: goskatalog.ru