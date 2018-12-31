Много медведей, Дедов Морозов и Снегурочек, первая ИТ-рота и женщина-морж. Лучшие фото декабря

Еще один год закончился. Все подвели свои итоги и можно планировать следующий. Но чтобы окончательно отпустить прошедший год, мы предлагаем вам вспомнить, что происходило в декабре.

А в декабре были традиционные парады Дедов Морозов и Снегурочек, католическое Рождество и новогодние балы. Из нового: открылась первая ИТ-рота, прошел забег Санта-Клаусов, где условием участия было наличие новогоднего костюма, прошла (и все еще продолжается) ярмарка на площади Свободы. Еще мы успели познакомиться с новыми героями и узнать их истории — одиноким мастером по дереву Владимиром, жертвой домашнего насилия, которая не побоялась рассказать про себя, и самобытными городскими колядовщиками.

Еще больше историй в фото смотрите в нашем обзоре. А фотослужба TUT.BY поздравляет вас, дорогие читатели, с Новым годом!



Ростовые куклы белых медведей танцуют на площади Независимости, откуда начался парад Дедов Морозов и Снегурочек. 24 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



Женщина-морж стоит на берегу реки Сож, пока сотрудник ОСВОДа швартует лодку. 14 декабря 2018 года. Гомель, Беларусь. Фото: Сергей Комков, TUT.BY. Весь материал



Хоккеист минского «Динамо» сражается за шайбу с игроком нижнекамского «Нефтехимика». Минчане проиграли со счетом 1:2. 4 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал



Девушка держит надувные шары во время шествия Дедов Морозов и Снегурочек в Гродно. В праздничном параде участвовало более 400 человек. 15 декабря 2018 года. Гродно, Беларусь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Весь материал



Вид на покрытые инеем деревья в Минске, Беларусь. 7 декабря 2018 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Человек в костюме Деда Мороза плывет на байдарке во время проведения первого забега Санта-Клаусов в Минске. Обязательное условие забега — иметь при себе новогодний костюм. 15 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал



Михаил Владимирович Бучельников, 62 года — бывший мастер по дереву сидит у себя дома. Михаил живет один и плохо видит. Волонтеры его познакомили с Александром — человеком, который остался без дома и теперь ухаживает за Михаилом. Новый год мужчины собираются отмечать вместе. 18 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



Леша Майоров, шесть лет, тренируется чеканить мяч. В декабре мальчик участвовал в шоу Максима Галкина «Лучше всех», где в одном из эпизодов бил по воротам, в которых стоял голкипер Игорь Акинфеев. Юный футболист играет за минское «Динамо». 11 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Весь материал



Монах-капуцин Андрей Жилевич смотрит на фигурку Марии, чтобы потом поставить ее в вертеп, который находится на территории каплицы капуцинов в Копище под Минском, Беларусь. 22 декабря 2018 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



Первые покупатели магазина «Соседи-Заходні» стоят в очереди в день открытия. 27 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY. Весь материал



Председатель Белорусской федерации футбола и премьер-министр Беларуси Сергей Румас стоит на сцене на церемонии «Звездный мяч» во время минуты молчания по ушедшим из жизни в 2018 году специалистам в белорусском футболе. 4 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



Жертва домашнего насилия анонимно позирует фотографу. У женщины 7-летний сын и восемь лет брака с мужем-агрессором, где спокойными были лишь первые полгода жизни. 23 ноября 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



Женщина выходит из Фарного костела вечером, когда туда привезли Вифлеемский огонь из Иерусалима. Гродно — первый белорусский город, куда огонь доставляют белорусские скауты, которым передают святыню польские коллеги. После торжественной службы огонь развезут во все приходы Беларуси, а также больницы, хосписы, приюты, детские дома и некоторые госучреждения. 21 декабря 2018 года. Гродно, Беларусь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Весь материал



Служащие на мессе в Минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. 24 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Весь материал



Мужчина отдыхает на площади Свободы на ярмарке «Вялікі Гасціны Двор». 24 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY. Весь материал



Хозяин туристической базы «Голубые озера» Евгений Криволапов стоит на пирсе озера Глубля. Владелец турбазы ищет людей, которым он сможет отдать ее бесплатно на 10 лет. 30 ноября 2018 года, д. Грумбиненты, Мядельский район, Минская область, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал



Сергей Алешкевич, 54 года, преодолевает дистанцию на соревновании Tristyle Water Cup — час беспрерывного плавания. Сергей забрал первенство в своей возрастной категории и стал абсолютным лидером по километражу среди мужчин. 23 ноября 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Андрей Домейко, TUT.BY. Весь материал



Служащие первой в Беларуси ИТ-роты во время открытия компьютерного класса в Военной Академии министром обороны генерал-лейтенантом Андреем Равковым. 26 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал



Девочка съезжает с горки зимним вечером. Гродно, Беларусь. 18 декабря 2018 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Весь материал



Аляксандр Галкоўскі, 28 год, навуковы супрацоўнік аддзела старажытна-беларускай культуры НАН Беларусі пазіруе фатографу ў касцюме Мядзведзя для матэрыяла пра гарадскіх калядоўшчыкаў. 21 снежня 2018 года. Мінск, Беларусь. Фота: Вадзім Заміроўскі, TUT.BY. Увесь матэрыял



Пара танцует во время четвертого новогоднего бала в Национальной школе красоты, в котором приняли участие модели, курсанты Академии МВД и Военной академии, суворовцы и молодежный состав «Динамо-Минска». 21 декабря 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY. Весь материал

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