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Таинственные маски, вечерние наряды и живая музыка: в Мирском замке пройдет Рождественский бал-маскарад

01.01.2019 — Новости Культуры | Заря над Неманам  
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Окунуться в атмосферу романтики, загадочности и даже истории сможет любой желающий – Мирский замок приглашает посетить Рождественский бал-маскарад.
 
Таинственные маски, красивые вечерние наряды и живая музыка – все это не только создаст особое амплуа праздника, но и позволит отойти от обыденности, побывав на необычном торжестве.  
 
Для гостей организаторы подготовили танцевальные мастер-классы, приятные сюрпризы и фуршет.
 
Таинственные маски, вечерние наряды и живая музыка: в Мирском замке пройдет Рождественский бал-маскарад
 
–   Популярность Рождественских балов не угасает уже несколько столетий. И мы тоже рады перенимать эту красивую и утонченную традицию. Рождественский бал-маскарад в Мирском замке станет своего рода  путешествием в прошлое, и поэтому на таких мероприятиях существуют особые правила. Например, дресс-код, – рассказывают организаторы. – Кавалеры надевают строгие костюмы, а дамы – вечерние платье, предпочтительно в стиле XVIII века.  И конечно же не стоит забывать о главном атрибуте праздника – маске.
 
Что? Рождественский бал-маскарад.
 
Где? г.п. Мир, ул. Красноармейская 2, Мирский замок, Портретный зал.
 
Когда? 12 января, начало в 19.00.
 
 
 
 
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Окунуться в атмосферу романтики, загадочности и даже истории сможет любой желающий – Мирский замок приглашает посетить Рождественский бал-маскарад.
 
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