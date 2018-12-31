Таинственные маски, вечерние наряды и живая музыка: в Мирском замке пройдет Рождественский бал-маскарад

Окунуться в атмосферу романтики, загадочности и даже истории сможет любой желающий – Мирский замок приглашает посетить Рождественский бал-маскарад.

Таинственные маски, красивые вечерние наряды и живая музыка – все это не только создаст особое амплуа праздника, но и позволит отойти от обыденности, побывав на необычном торжестве.

Для гостей организаторы подготовили танцевальные мастер-классы, приятные сюрпризы и фуршет.





– Популярность Рождественских балов не угасает уже несколько столетий. И мы тоже рады перенимать эту красивую и утонченную традицию. Рождественский бал-маскарад в Мирском замке станет своего рода путешествием в прошлое, и поэтому на таких мероприятиях существуют особые правила. Например, дресс-код, – рассказывают организаторы. – Кавалеры надевают строгие костюмы, а дамы – вечерние платье, предпочтительно в стиле XVIII века. И конечно же не стоит забывать о главном атрибуте праздника – маске.

Что? Рождественский бал-маскарад.

Где? г.п. Мир, ул. Красноармейская 2, Мирский замок, Портретный зал.

Когда? 12 января, начало в 19.00.