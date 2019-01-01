Огромная змея катает на себе жаб. Почему?

Одно из вирусных видео 2018 года было снято в последние дни декабря в Австралии. На нем можно увидеть как 10 камышовых жаб путешествуют на спине 3,5-метрового питона, пишет Daily Mail.

Видео: Guardian News

Видео было снято во время дождя. Поэтому жабы решили не промокать.

Почему змея не была против? Как объяснили местные жители, тростниковые жабы — далеко не безопасная еда. Поэтому питоны, как правило, избегают употреблять их в пищу, опасаясь отравления.