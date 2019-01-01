﻿ Огромная змея катает на себе жаб. Почему?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Огромная змея катает на себе жаб. Почему?

02.01.2019 10:14 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Одно из вирусных видео 2018 года было снято в последние дни декабря в Австралии. На нем можно увидеть как 10 камышовых жаб путешествуют на спине 3,5-метрового питона, пишет Daily Mail.

Видео: Guardian News

Видео было снято во время дождя. Поэтому жабы решили не промокать.

Почему змея не была против? Как объяснили местные жители, тростниковые жабы — далеко не безопасная еда. Поэтому питоны, как правило, избегают употреблять их в пищу, опасаясь отравления.

 
 
Ссылка на источник 159
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из вирусных видео 2018 года было снято в последние дни декабря в Австралии. На нем можно увидеть как 10 камышовых жаб путешествуют на спине 3,5-метрового питона.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Много медведей, Дедов Морозов и Снегурочек, первая ИТ-рота и женщина-морж. Лучшие фото декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика