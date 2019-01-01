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Огромная змея катает на себе жаб. Почему?
02.01.2019 10:14 — Новости Культуры | Tut.by
Одно из вирусных видео 2018 года было снято в последние дни декабря в Австралии. На нем можно увидеть как 10 камышовых жаб путешествуют на спине 3,5-метрового питона,
Видео:
Видео было снято во время дождя. Поэтому жабы решили не промокать.
Почему змея не была против? Как объяснили местные жители, тростниковые жабы — далеко не безопасная еда. Поэтому питоны, как правило, избегают употреблять их в пищу, опасаясь отравления.
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Одно из вирусных видео 2018 года было снято в последние дни декабря в Австралии. На нем можно увидеть как 10 камышовых жаб путешествуют на спине 3,5-метрового питона.
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