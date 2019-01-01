В Витебске будут обмениваться пирогами

В Витебске 3 января впервые будут обмениваться пирогами. Приходите, будет вкусно и весело!

На первом городском кейккроссинге можно будет обменяться и угоститься домашней выпечкой — пирогами.

Праздник организовывает культурная площадка Vitebsk4.me.

Вас (и ваши пироги) ждут в арт-пабе «Торвальд» в четверг, в 18.00.