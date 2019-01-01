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В Витебске будут обмениваться пирогами
02.01.2019 15:22 — Новости Культуры | Tut.by
В Витебске 3 января впервые будут обмениваться пирогами. Приходите, будет вкусно и весело!
На первом городском кейккроссинге можно будет обменяться и угоститься домашней выпечкой — пирогами.
Праздник организовывает культурная площадка Vitebsk4.me.
Вас (и ваши пироги) ждут в арт-пабе «Торвальд» в четверг, в 18.00.
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На первом городском кейккроссинге можно будет обменяться и угоститься домашней выпечкой - пирогами.
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