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В Витебске будут обмениваться пирогами

02.01.2019 15:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Витебске 3 января впервые будут обмениваться пирогами. Приходите, будет вкусно и весело!

На первом городском кейккроссинге можно будет обменяться и угоститься домашней выпечкой — пирогами.

Праздник организовывает культурная площадка Vitebsk4.me.

Вас (и ваши пироги) ждут в арт-пабе «Торвальд» в четверг, в 18.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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На первом городском кейккроссинге можно будет обменяться и угоститься домашней выпечкой - пирогами.
 
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