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Умер историк Юрий Туронок

02.01.2019 22:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белорусский общественный деятель и историк Юрий Туронок скончался утром 2 января в Варшаве. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила историк Наталья Гордиенко.

Юрий Туронок родился в 1929 году в Вильне (Вильнюс) в семье белорусского общественного деятеля Бронислава Туронка. Позже переехал в Польшу.

Окончил Главную школу планирования и статистики в Варшаве (1952). Работал в Польской внешнеторговой палате, где занимался исследованиями конъюнктуры международного химического рынка, в Европейской экономической комиссии в Женеве.

В 1986 году защитил в Варшаве докторскую диссертацию на тему «Беларусь под немецкой оккупацией» .

Автор исторических исследований «Беларуская кніга пад нямецкім кантролем (1939−1944)», «Мадэрная гісторыя Беларусі», «Вацлаў Іваноўскі і адраджэнне Беларусі» и других.

 
 
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Белорусский общественный деятель и историк Юрий Туронок скончался утром 2 января в Варшаве. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила историк Наталья...
 
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