|
Умер певец и композитор Крис Кельми
02.01.2019 22:02 — Новости Культуры | Tut.by
На 64-м году жизни скончался певец и композитор Крис Кельми. Об этом со ссылкой на различные источники сообщают российские СМИ.
«Певец Крис Кельми скончался в своем загородном доме в Наро-Фоминском районе Московской области. В настоящее время устанавливается причина смерти, однако криминальной составляющей в ней нет», —
«Да, 1-го числа он (Крис Кельми) поступил… Завтра будет работать судмедэкспертиза, они будут заниматься вскрытием», —
Как
Кельми было 63 года. В 2017 году музыкант признавался, что у него были проблемы с алкоголем и он проходил реабилитацию в одной из специализированных клиник в Таиланде.
«Брат хочет возродить легендарный коллектив „Рок-Ателье“. Конечно, уже не сможет выступать на сцене, но работать как руководитель и автор — вполне. У него много текстов, которые давно пора показать миру. Думаю, нас ждет успех. Представим обновленную группу уже в первом квартале следующего года», —
Крис Кельми — советский и российский певец, композитор и клавишник. Создатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», был участником группы «Автограф». Среди его песен — «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву». Написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Певец Крис Кельми скончался в своем загородном доме в Наро-Фоминском районе Московской области. В настоящее время устанавливается причина смерти, однако...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)