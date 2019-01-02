Умер певец и композитор Крис Кельми

На 64-м году жизни скончался певец и композитор Крис Кельми. Об этом со ссылкой на различные источники сообщают российские СМИ.

«Певец Крис Кельми скончался в своем загородном доме в Наро-Фоминском районе Московской области. В настоящее время устанавливается причина смерти, однако криминальной составляющей в ней нет», — рассказал ТАСС собеседник.

«Да, 1-го числа он (Крис Кельми) поступил… Завтра будет работать судмедэкспертиза, они будут заниматься вскрытием», — приводит РИА «Новости» слова представителя морга в Наро-Фоминске, в который поступило тело певца.

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», тело певца обнаружили в его доме без сознания. Медикам спасти музыканта не удалось.

Кельми было 63 года. В 2017 году музыкант признавался, что у него были проблемы с алкоголем и он проходил реабилитацию в одной из специализированных клиник в Таиланде.

«Брат хочет возродить легендарный коллектив „Рок-Ателье“. Конечно, уже не сможет выступать на сцене, но работать как руководитель и автор — вполне. У него много текстов, которые давно пора показать миру. Думаю, нас ждет успех. Представим обновленную группу уже в первом квартале следующего года», — рассказал в ноябре изданию Starhit брат музыканта.

Крис Кельми — советский и российский певец, композитор и клавишник. Создатель групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», был участником группы «Автограф». Среди его песен — «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву». Написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».