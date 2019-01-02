Умер аниматор Walt Disney Дон Ласк

Аниматор студии Walt Disney Дон Ласк умер на 106-м году жизни в калифорнийском доме престарелых, сообщает hollywoodreporter.com со ссылкой на его сына.

Ласк родился в 1913 году, пришел на Walt Disney Company в 1933-м и задержался там до 1960-го (с перерывом на службу в армии). Он работал с Уолтом Диснеем и участвовал в создании таких мультфильмов, как «Бэмби», «Золушка», «Алиса в Стране чудес» и других.

Отношения Ласка и Диснея были вовсе не безоблачны. До Второй мировой войны он был в числе 334 аниматоров, которые объявили забастовку, требуя повышения зарплаты до 87,50 доллара в неделю. Ласк работал пять недель в винном магазине, прежде чем добился желаемого.

Позже он ушел из студии на три года, когда служил вместе с морскими пехотинцами США в специально созданном подразделении анимации. По возвращении аниматор узнал, что его зарплата выросла до 125 долларов в неделю.

Позже Ласк работал аниматором для телевизионных проектов и ушел на пенсию в 1993 году в возрасте 80 лет.