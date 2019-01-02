Наши выставки





Создателями необычной выставки «РЕТРО Новый год», которая в эти дни проходит в Глусском районном историко-краеведческом музее, стали сами глусчане. Директор музея Наталья Акулич рассказала, что люди активно откликнулись на предложение принести на время либо подарить музею старые новогодние игрушки, елки, украшения, открытки, фотографии… В итоге сейчас в выставочном зале находится 575 экспонатов, из которых наибольшее количество — 150 — передала в дар средняя школа № 2. Наталья Акулич также признательна Елене Васильевой, Валентине Зоцкиной, Ларисе Рудько, Светлане Синяк, Марии Рудько, Оксане Мельник, Елене Самуйлик, Татьяне Гайдук, Павлу Бабичу, Елене Петровой, Надежде Колодинской, Инне Ляпко и многим другим глусчанам, чьи экспонаты окунают нас в ностальгическое прошлое. Посетить выставку, которая продлится до середины января следующего года, стоит, тем более что цена билета чисто символическая — всего 10 копеек.















Параллельно в музее можно посмотреть еще одну выставку — вышитых картин. Она называется «Уютным теплым вечером» и как бы служит гармоничным дополнением выставки «РЕТРО Новый год». Такая же по-домашнему добрая и позитивная. Картины созданы руками людей, которых в Глуске многие знают. Это главный бухгалтер райбольницы Галина Сокол и ветераны педагогического труда Маргарита Радченко и Екатерина Кондрусевич. Вышитые ими пейзажи, животные, цветы радуют глаз и способствуют хорошему настроению, смотреть на них — одно удовольствие.











Нашлось место в выставочном зале музея и для ретро-уголка из серии «Подари музею экспонат». Акция под таким названием стартовала 15 декабря, и уже на следующий день сразу три человека принесли экспонаты, первый из них — раритетное радио. «За столь короткий промежуток времени к нам обратилось 10 человек, и пришли они не с пустыми руками, — говорит Наталья Акулич. — Теперь у нас есть чемодан 1965 года, радиола «Урал», старый песенник, портативный магнитофон, значки, монеты, даже рабочий диапроектор со слайдами… Перечень с каждым разом постепенно пополняется, впереди еще целый год, мы надеемся на поддержку глусчан и будем рады каждому новому экспонату. Мы и дальше вместе с коллегой, главным хранителем фонда Ольгой Бойко, будем продолжать организовывать тематические выставки, делая их разнообразными. Мы хотим, чтобы музей был открытым и доступным для каждого глусчанина, а также гостей нашего горпоселка». Теперь информация о музее доступна и пользователям социальной сети «ВКонтакте». Там есть группа, которая так и называется — «Глусский музей».

Ольга ЧУЧВАЛ

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