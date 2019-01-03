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«Крейзи кейк», «Снежность» и сочники по советскому ГОСТу. Как в Витебске прошел первый кейккроссинг
04.01.2019 08:46 — Новости Культуры | Tut.by
В арт-пабе «Торвальд» 3 января прошла вкусная и по-домашнему теплая вечеринка — первый витебский кейккроссинг (обмен пирогами). Почти каждый участник принес с собой собственноручно испеченное лакомство. На столах стояло около десятка сладких изделий, и от каждого, при желании, можно было отрезать по кусочку и попробовать.
Хозяюшки постарались на славу: тут были и сочники с творогом, испеченные по советскому ГОСТу, и торт «Снежность», и «Крейзи кейк», и яблочная шарлотка, и кексы с творожно-банановой начинкой, и классический пирог из детства «Тертый» (его
Зал арт-паба был окутан ароматами ванили и корицы, выпечку приготовили из песочного, бисквитного, дрожжевого теста. И все-все угощения были очень вкусными. Но, пожалуй, наибольший успех имел
— Времени на приготовление уходит немного: от силы часа два. Но готовый торт нужно поставить в холодильник на пару часов.
В Витебске в последнее время открывается все больше и больше новых интересных кондитерских и пекарен. Но, что ни говори, ничто не заменит вкус именно домашней выпечки.
Праздник организовала культурная площадка Vitebsk4.me в рамках проекта «Добрая нагода».
Площадка для коммуникаций «Добрая нагода» проходит в формате общественного кафе и собирает по четвергам неравнодушных горожан, у которых есть свои интересные идеи для того, чтобы сделать Витебск лучше. В частности, были реализованы такие проекты как экскурсовод в фонарях
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Наибольший успех имел торт «Снежность» с творожным суфле, украшенный апельсинами и киви, - через четверть часа от него осталась пустая тарелка.
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