«Крейзи кейк», «Снежность» и сочники по советскому ГОСТу. Как в Витебске прошел первый кейккроссинг

В арт-пабе «Торвальд» 3 января прошла вкусная и по-домашнему теплая вечеринка — первый витебский кейккроссинг (обмен пирогами). Почти каждый участник принес с собой собственноручно испеченное лакомство. На столах стояло около десятка сладких изделий, и от каждого, при желании, можно было отрезать по кусочку и попробовать.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Хозяюшки постарались на славу: тут были и сочники с творогом, испеченные по советскому ГОСТу, и торт «Снежность», и «Крейзи кейк», и яблочная шарлотка, и кексы с творожно-банановой начинкой, и классический пирог из детства «Тертый» (его рецепт , кстати, брали на TUT.BY). Одна из участниц назвала свое изделие «Нярэйшанская малінка» — по названию деревни в Сенненском районе.

Зал арт-паба был окутан ароматами ванили и корицы, выпечку приготовили из песочного, бисквитного, дрожжевого теста. И все-все угощения были очень вкусными. Но, пожалуй, наибольший успех имел торт «Снежность» с творожным суфле, украшенный апельсинами и киви, — через четверть часа от него осталась пустая тарелка. Его автор — Раиса Михайловна, говорит, что готовит эту сладость уже года два, и она всегда имеет в семье неизменный успех:

— Времени на приготовление уходит немного: от силы часа два. Но готовый торт нужно поставить в холодильник на пару часов.



«Крейзи кейк». Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY



Торт «Снежность». Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В Витебске в последнее время открывается все больше и больше новых интересных кондитерских и пекарен. Но, что ни говори, ничто не заменит вкус именно домашней выпечки.



Яблочная шарлотка. Фото: Татьяна Матвеева

Праздник организовала культурная площадка Vitebsk4.me в рамках проекта «Добрая нагода».

Площадка для коммуникаций «Добрая нагода» проходит в формате общественного кафе и собирает по четвергам неравнодушных горожан, у которых есть свои интересные идеи для того, чтобы сделать Витебск лучше. В частности, были реализованы такие проекты как экскурсовод в фонарях «Дядя Витя» , фестиваль «Картонка».



Пирог «Тертый». Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY