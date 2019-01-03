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ДОСЬЕ: К 150-летию со дня рождения Ядвигина Ш.

04.01.2019 09:17 — Новости Культуры | БелТА  
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ДОСЬЕ: К 150-летию со дня рождения Ядвигина Ш.
Ядвигин Ш.

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения писателя Ядвигина Ш. Его по праву относят к числу родоначальников новой белорусской художественной прозы и считают автором одного из первых романов в истории отечественной литературы.

Настоящее имя Ядвигина Ш. - Антон Иванович Левицкий. Существует несколько версий о том, почему он выбрал столь необычный литературный псевдоним, но ни одна из них пока не нашла достоверного подтверждения.

Будущий писатель появился на свет 4 января 1869 года в имении Добосня Рогачевского уезда Могилевской губернии (ныне - деревня Добосна Кировского района Могилевской области). Его отец был из обедневшей шляхты и долгое время состоял в должности управляющего имением. Однако, получив в наследство родовую усадьбу в Карпиловке, Иван Левицкий с семьей перебрался туда. В этом живописном уголке Минщины и прошло детство будущего писателя.

Начальное образование маленький Антон получил в частной школе, основанной дочерью белорусского писателя Винцента Дунина-Марцинкевича. Школа располагалась неподалеку от фольварка Марцинкевичей в деревне Лютинка. Впоследствии Ядвигин Ш. с теплотой вспоминал увлекательные занятия, благодаря которым он многое узнал о родном крае.

Подростком Антон Левицкий обучался в Минской гимназии, после чего поступил на медицинский факультет Московского университета. Правда, окончить его будущему писателю так и не удалось: в 1890 году за участие в студенческих забастовках и революционных выступлениях Ядвигин Ш. был исключен. Молодому человеку пришлось пережить арест и заключение в Бутырской тюрьме. Оказавшись в одиночной камере, он решил заняться литературной работой в надежде, что это поможет скрасить дни в неволе. Находясь в заточении, Ядвигин Ш. перевел на белорусский язык рассказ Всеволода Гаршина "Сигнал".

Первое собственное произведение Ядвигина Ш. было написано уже после возвращения на родину. К тому времени отец писателя скончался и его мать в одиночку вела хозяйство в Карпиловке. Антон Левицкий устроился работать помощником аптекаря в местечке Радошковичи, вокруг него постепенно сформировался кружок белорусскоязычной интеллигенции. В 1892 году Ядвигин Ш. написал пьесу "Злодзей" и предложил своим единомышленникам поставить ее на сцене. На вырученные со спектакля деньги организаторы собирались открыть больницу. Однако местные власти запретили постановку, а рукопись пьесы была утрачена. Ядвигин Ш. болезненно воспринял случившееся и после этого много лет не брался за перо.

В 1894 году Ядвигин Ш. познакомился с Люцией Гнатовской, на которой вскоре женился. С супругой он окончательно перебрался из Радошковичей в Карпиловку, где провел большую часть своей жизни и создал множество произведений. В имении писателя не раз навещал живший по соседству Янка Купала. Они обменивались книгами, обсуждали прочитанное, говорили о литературе. Молодой поэт ценил в Ядвигине Ш. интересного и образованного собеседника. Именно в Карпиловке Янка Купала в 1912 году впервые прочел пьесу "Паўлінка". В своей усадьбе Ядвигин Ш. радушно принимал многих знаменитых гостей, в том числе Змитрока Бядулю, Владислава Голубка и Язепа Лесика - своего зятя.

В 1903-1904 годах имя писателя стало появляться на страницах виленских и минских прогрессивных изданий. Ядвигин Ш. слал в редакции свои рассказы, публицистические статьи и корреспонденции, сообщавшие о местных новостях. Он писал на русском языке, но писал о Беларуси и ее жителях, знакомил читателей с белорусским фольклором, затрагивал вопросы национального самоопределения.

Переломным этапом для Ядвигина Ш., как и для всей белорусской интеллигенции, стала революция 1905 года. Общественно-политическая жизнь Беларуси была на подъеме, и писатель не мог остаться в стороне. С большим энтузиазмом он взялся за литературную и культурно-просветительскую работу, примкнув к редакции газеты "Наша нива". Впоследствии он также участвовал в издании газеты "Беларус", сельскохозяйственного журнала "Саха", детского и молодежного журнала "Лучынка".

Первый рассказ Ядвигина Ш. на белорусском языке, получивший название "Суд", был опубликован в 1906 году в газете "Наша доля". Затем в печати появились и другие произведения - "Пазыка", "Вучоны бык", "З маленькім білецікам", "Мілка" и другие. К Ядвигину Ш. пришла слава оригинального писателя-реалиста. Впоследствии о нем заговорили и как о талантливом сатирике - авторе комедий, басен, юмористических рассказов, фельетонов.

В 1910 году Ядвигин Ш. осуществил свою давнюю мечту - отправился путешествовать пешком по Беларуси. Он прошел сотни километров, побывал во многих деревнях и местечках. С интересом Ядвигин Ш. изучал быт крестьян, их язык, культуру, собирал наблюдения о состоянии образования и экономики на селе. Своими впечатлениями он делился с читателями "Нашей нивы" в путевых заметках "Лісты з дарогі".

Наиболее плодотворным для Ядвигина Ш. оказался период с 1910 по 1914 год. В это время свет увидела его поэма "Дзед Завала", в которой обнаружился поэтический дар автора. В 1912 году был издан сборник рассказов "Бярозка", а двумя годами позже - "Васількі". Социально-психологическую прозу Ядвигина Ш. отличает сочувствие к судьбе белорусского народа, горячее стремление переменить жизнь к лучшему, протест против социальной несправедливости.

На творчество Ядвигина Ш. оказал заметное влияние белорусский фольклор. Писатель любил использовать в своих произведениях веселые народные сюжеты, шутки, анекдоты. Аллегорические рассказы Ядвигина Ш., совершенные по форме и стилю, наряду с баснями являются важнейшей частью его литературного наследия. В них есть место и легкому юмору, и острой сатире. Все это можно найти в сборнике "Беларускія жарты", который был опубликован в 1915 году.

В годы Первой мировой войны Ядвигин Ш. жил и работал в Минске, был одним из руководителей местного отделения Белорусского общества помощи потерпевшим от войны. В числе других добровольцев в общество вступил и Максим Богданович. Писатели часто встречались, поддерживали дружеские отношения. Известно, что в 1916 году Богданович гостил в Карпиловке. Он даже перевел некоторые произведения своего старшего коллеги на украинский язык.

В годы войны Ядвигин Ш. тяжело заболел туберкулезом, но несмотря на это продолжал трудиться и строить творческие планы. Имея опыт работы в разных литературных жанрах, Ядвигин Ш. намеревался создать роман на белорусском языке. Однако этой мечте не суждено было сбыться: болезнь и стесненное материальное положение подорвали силы автора. Его единственный роман "Золата", так и оставшийся незавершенным, стал едва ли не первой попыткой создания столь крупного эпоса в истории белорусской литературы.

Скончался Ядвигин Ш. 24 февраля 1922 года в Вильно, где и был похоронен.

Незадолго до смерти, в 1921 году, писатель успел издать свои неоконченные мемуары - книгу "Успаміны", в которой рассказывается о его детстве и юности. Многое стало известно о жизни Ядвигина Ш. из воспоминаний его дочери Ванды Левицкой.

В 1978 году в городском поселке Радошковичи был установлен мемориальный камень в память о том, что некогда здесь жил и работал Ядвигин Ш.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения писателя Ядвигина Ш. Его по праву относят к числу родоначальников новой белорусской художественной прозы и считают...
 
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