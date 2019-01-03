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Тоже по-богатому? Как выглядят здания главных судов в Минске и по всему миру
04.01.2019 10:02 — Новости Культуры | Tut.by
В 2019 году откроют новое здание Верховного суда в Минске. Огромное здание снаружи чем-то похоже на Дворец независимости напротив, а изнутри богато
Сейчас здание Верховного суда Беларуси ютится с старом здании на улице Ленина в Минске, но в следующем году переедет в новый комплекс.
Здание построили на улице Орловской, оно созвучно по стилю с Дворцом независимости напротив. По
Во внутренней отделке оба здания тоже перекликаются: мрамор, орнамент, хрустальные люстры. Самая большая из них, например, стоит 90 тысяч долларов. Парадный холл украшают статуя Фемиды и витражи. Что касается «начинки» самого здания, то мебель, керамика и даже лифты будут белорусскими.
Перед зданием появится фонтан за 300 тысяч долларов, а позолоченные надписи на здании обойдутся в еще 110.
«С одной стороны, это традиционное административное здание, с другой — оно имеет свои особенности. В нем много кабинетов, но будут и комнаты отдыха, холлы для ожидания, есть помещения особого назначения. (…) Внутри все довольно лаконично, выделить можно лишь главный парадный холл», — рассказывал ранее главный архитектор проекта Владимир Архангельский.
Как выглядят здания главных судов в других странах? Как правило, это исторические постройки с богатой отделкой, но есть и современные, достаточно лаконичные по стилю. О некоторых расскажем подробнее.
Польша. Современное здание, которому уже 20 лет
Верховный суд Польши расположен в Варшаве. Здание выглядит очень современно, хотя было построено 20 лет назад. Проект отмечен наградами и, по словам архитекторов Бадовского и Будзинского, должен «проиллюстрировать роль прав в жизни человека».
Фасад выполнен из стекла зеленого цвета, а патина на остальных элементах напоминает старые зеленоватые крыши храмов и дворцов Варшавы. Здание окружено 86 «колоннами закона» (по числу судей) — на них указаны правовые принципы на польском и латинском языках, а также весы — символ Фемиды.
Здание как бы «держат» три скульптуры, символизирующих веру, надежду и любовь.
20-метровое здание имеет три подземных и четыре надземных этажа, а также террасу с садом. Помещения суда занимают около 15 тысяч квадратных метров и могут принять до 1200 человек.
В этом же здании находится Институт национальной памяти, а рядом — памятник героям Варшавского восстания 1944 года. Кроме того, въезд в комплекс напоминает ворота, отсюда когда-то начиналась одна из дорог в гетто.
Ранее главный суд Польши располагался в здании напротив — барочном дворце Красиньских.
Россия. Реконструкция и необычная версия Фемиды
Верховный суд России расположен в бывшем здании главного суда СССР. Здание было построено силами Министерства обороны к 1956 году. Шесть этажей расположены в два яруса, фасад украшен пилястрами и капителями.
Здание выполняло свои функции и не привлекало большого внимания, пока в 2000-х здесь не провели масштабную реконструкцию. С помощью дополнительных строений площадь увеличили до 51 тысячи квадратных метров; проект обошелся в почти 120 млн долларов.
Тогда же появилась скульптура Фемиды. Многие москвичи удивились, что у богини нет привычной повязки на глазах (символа беспристрастности суда), зато есть щит.
«Когда готовили программу проектирования, в самом суде нам сказали, что «наша Фемида не может быть с закрытыми глазами, поскольку она все видит и все знает. (…) То есть древнегреческих канонов было решено не придерживаться», —
От критиков также досталось за небоскреб в комплексе зданий и странное украшение на крыше, которое местные называют «чернильницей».
В целом, кроме новейшего технического оснащения, деньги пошли на внутреннюю отделку, включая португальский и турецкий мрамор, паркет и хрустальные люстры. Есть даже зал для заседаний с полной звукоизоляцией, пуленепробиваемыми дверями и стенами. Под землей комплекса обустроены паркинг, мойка и есть даже бомбоубежище.
Украина. Суд переехал в здание музея
Главный суд Украины располагается в историческом здании в стиле барокко — Кловском дворце в Киеве. Изначально он возводился как резиденция для представителей царского рода на время посещения Киево-Печерской лавры.
За 250 лет существования здесь были типография, военный госпиталь, мужская семинария и женское духовное училище, институт геологии и, наконец, музей.
Над постройкой трудились несколько архитекторов, и последний из них, Ковнир, внес в оформление дворца элементы украинской народной архитектуры. А в лепнине можно рассмотреть и подсолнухи. Были выполнены богатые росписи, но многое уничтожили пожары.
С 2003 года сюда переместили Верховный суд. Реконструкция шла несколько лет (цена составила 134 млн гривен), стиль стал более сдержанным. Снимки изнутри публиковало
Новую гранитную лестницу Милосердия украшают скульптуры Справедливости, Умеренности, Беспристрастности и Храбрости.
Мебель делали украинские мастера по авторскому проекту в стилистике середины XVIII века. Появились другие росписи на потолках и стенах с изображением древнегреческих и древнеримских богов юстиции и справедливости, а также сцен на тему становления государственности Украины.
От любой позолоты в здании архитекторы отказались. Кстати, здесь нет клеток для обвиняемых, а потому нет и как такового зала для уголовных дел.
По оценке экспертов, во время реконструкции были утрачены самобытный интерьер и характерная планировка помещений, а также изменен фасад.
Литва. Скромный конструктивизм
Здание Верховного суда Литвы — типичный пример конструктивизма. Характерный козырек над входом, синие ели рядом, ничто не выдает в нем суд.
По снимкам изнутри можно сделать вывод, что и там все оформлено достаточно скромно.
Несколько лет назад планировалось построить новый комплекс для трех судов (в том числе Верховного), чтобы решить проблему недостатка помещений.
Но в сентябре 2018-го издание DELFI
Общая площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. Предусмотрены большие общественные и спецпомещения (для конвоя, работы с секретными документами), а также зеленая зона вокруг и небольшая парковка (из соображений экономии).
Франция. Королевское место
Главным судом общей юрисдикции Франции является Кассационный суд. Он находится в Дворце правосудия на острове Сите в Париже.
Здание было возведено на территории королевской резиденции, здесь решались судьбы людей еще со Средневековья. Несколько раз дворец горел и наконец получил свой нынешний облик 150 лет назад. Автор проекта — архитектор Мариньи.
К дворцу примыкают башни Консьержери, бывшей тюрьмы, куда за решетку попадали известные революционеры и аристократы. В целом разностилевые здания вокруг образуют единый комплекс, этакий город в городе.
В доме правосудия располагается не только суд, но еще криминальная полиция, прокуратура и адвокатские конторы. На фасаде поодаль установлены часы с фигурами Фемиды.
В этих стенах проходили многие громкие процессы, в том числе над писателем Эмилем Золя — за памфлет «Я обвиняю», а также над танцовщицей Мата Хари, которую приговорили к казни за шпионаж.
Дворец правосудия открыт для посещения публики, хотя и охраняется жандармерией.
Германия. История плюс современность
В Германии основным местом нахождения Федерального верховного суда вот уже 70 лет определен Великогерцогский дворец в городе Карлсруэ.
Здание было возведено в конце XIX века для наследного принца, позже великого герцога Фридриха II Баденского. Рядом был обустроен огромный парк с фонтаном.
Нужно добавить, что рядом в 1960-х и начале 2000-х были построены еще два здания, чтобы решить проблему нехватки помещений. Западное и Северное здания — довольно лаконичные постройки из бетона и стекла, внутри расположены офисы и залы заседаний.
По сути, процессы проходят в новых постройках, а во дворце находится администрация и офис главы суда.
У комплекса имеется инсталляция в виде фразы Lex iniusta non est lex — в переводе с латыни «Несправедливый закон — и не закон вовсе».
США. Мраморный гигант и национальный памятник страны
Верховный суд США находится в Вашингтоне, напротив Капитолия, и является национальным историческим памятником страны. Здание было построено 83 года назад по проекту архитектора Гильберта. Это классический коринфский архитектурный стиль, который идеально гармонирует с соседними зданиями из всего комплекса конгресса.
Строительство обошлось тогда почти в 10 миллионов долларов (что примерно равно 136 млн теперь). Большой объем мрамора для фасада и украшения залов привозили со всей страны и даже Италии.
В здании имеется множество скульптур — от законодателей дохристианской эпохи (Хаммурапи, Конфуция) до аллегорических фигур («Юстиция, страж Свободы» и «Авторитет Закона»). На фасаде по предложению одного из глав ВС США Чарльза Эванса Хьюза имеется надпись «Справедливость — Хранитель свободы».
Внутри мебель и отделка выполнены из белого американского дуба.
«Здание было спроектировано в соответствии с важностью и званием Суда и Судебной власти как равной, независимой ветви власти США и как символ «национального идеала справедливости в высшей сфере деятельности», — гласит описание на сайте ВС.
Вот еще несколько зданий высших судов в различных странах.
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Оказалось, больше всего новое здание Верховного суда Беларуси напоминает суд Казахстана. А в Европе для таких учреждений часто выбирают исторические постройки...
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