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Тоже по-богатому? Как выглядят здания главных судов в Минске и по всему миру

04.01.2019 10:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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В 2019 году откроют новое здание Верховного суда в Минске. Огромное здание снаружи чем-то похоже на Дворец независимости напротив, а изнутри богато украшено. Может ли оно сравниться по роскоши с такими же учреждениями в других странах? TUT.BY изучил снимки и сравнил, есть ли что-то похожее.

Сейчас здание Верховного суда Беларуси ютится с старом здании на улице Ленина в Минске, но в следующем году переедет в новый комплекс.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Здание построили на улице Орловской, оно созвучно по стилю с Дворцом независимости напротив. По задумке фасад напоминает по форме весы Фемиды — символ правосудия.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Во внутренней отделке оба здания тоже перекликаются: мрамор, орнамент, хрустальные люстры. Самая большая из них, например, стоит 90 тысяч долларов. Парадный холл украшают статуя Фемиды и витражи. Что касается «начинки» самого здания, то мебель, керамика и даже лифты будут белорусскими.

Перед зданием появится фонтан за 300 тысяч долларов, а позолоченные надписи на здании обойдутся в еще 110.


Фото предоставлено читателем TUT.BY

«С одной стороны, это традиционное административное здание, с другой — оно имеет свои особенности. В нем много кабинетов, но будут и комнаты отдыха, холлы для ожидания, есть помещения особого назначения. (…) Внутри все довольно лаконично, выделить можно лишь главный парадный холл», — рассказывал ранее главный архитектор проекта Владимир Архангельский.


Фото предоставлено читателем TUT.BY

Как выглядят здания главных судов в других странах? Как правило, это исторические постройки с богатой отделкой, но есть и современные, достаточно лаконичные по стилю. О некоторых расскажем подробнее.

Польша. Современное здание, которому уже 20 лет

Верховный суд Польши расположен в Варшаве. Здание выглядит очень современно, хотя было построено 20 лет назад. Проект отмечен наградами и, по словам архитекторов Бадовского и Будзинского, должен «проиллюстрировать роль прав в жизни человека».


Фото: Reuters

Фасад выполнен из стекла зеленого цвета, а патина на остальных элементах напоминает старые зеленоватые крыши храмов и дворцов Варшавы. Здание окружено 86 «колоннами закона» (по числу судей) — на них указаны правовые принципы на польском и латинском языках, а также весы — символ Фемиды.


Фото: Reuters

Здание как бы «держат» три скульптуры, символизирующих веру, надежду и любовь.


Фото: Reuters

20-метровое здание имеет три подземных и четыре надземных этажа, а также террасу с садом. Помещения суда занимают около 15 тысяч квадратных метров и могут принять до 1200 человек.


Фото: Reuters

В этом же здании находится Институт национальной памяти, а рядом — памятник героям Варшавского восстания 1944 года. Кроме того, въезд в комплекс напоминает ворота, отсюда когда-то начиналась одна из дорог в гетто.


Фото: Reuters

Ранее главный суд Польши располагался в здании напротив — барочном дворце Красиньских.

Россия. Реконструкция и необычная версия Фемиды

Верховный суд России расположен в бывшем здании главного суда СССР. Здание было построено силами Министерства обороны к 1956 году. Шесть этажей расположены в два яруса, фасад украшен пилястрами и капителями.


Фото: vsrf.ru

Здание выполняло свои функции и не привлекало большого внимания, пока в 2000-х здесь не провели масштабную реконструкцию. С помощью дополнительных строений площадь увеличили до 51 тысячи квадратных метров; проект обошелся в почти 120 млн долларов.

Тогда же появилась скульптура Фемиды. Многие москвичи удивились, что у богини нет привычной повязки на глазах (символа беспристрастности суда), зато есть щит.


Фото: vsrf.ru

«Когда готовили программу проектирования, в самом суде нам сказали, что «наша Фемида не может быть с закрытыми глазами, поскольку она все видит и все знает. (…) То есть древнегреческих канонов было решено не придерживаться», — пояснял изданию «Московский комсомолец» главный архитектор проекта реконструкции Юрий Милаев.


Фото: vsrf.ru

От критиков также досталось за небоскреб в комплексе зданий и странное украшение на крыше, которое местные называют «чернильницей».

В целом, кроме новейшего технического оснащения, деньги пошли на внутреннюю отделку, включая португальский и турецкий мрамор, паркет и хрустальные люстры. Есть даже зал для заседаний с полной звукоизоляцией, пуленепробиваемыми дверями и стенами. Под землей комплекса обустроены паркинг, мойка и есть даже бомбоубежище.


Фото: vsrf.ru

Фото: vsrf.ru

 

Украина. Суд переехал в здание музея

Главный суд Украины располагается в историческом здании в стиле барокко — Кловском дворце в Киеве. Изначально он возводился как резиденция для представителей царского рода на время посещения Киево-Печерской лавры.


Фото: Reuters

За 250 лет существования здесь были типография, военный госпиталь, мужская семинария и женское духовное училище, институт геологии и, наконец, музей.

Над постройкой трудились несколько архитекторов, и последний из них, Ковнир, внес в оформление дворца элементы украинской народной архитектуры. А в лепнине можно рассмотреть и подсолнухи. Были выполнены богатые росписи, но многое уничтожили пожары.

С 2003 года сюда переместили Верховный суд. Реконструкция шла несколько лет (цена составила 134 млн гривен), стиль стал более сдержанным. Снимки изнутри публиковало издание «Сегодня.ua».


Фото: Григорий Салай, segodnya.ua

Новую гранитную лестницу Милосердия украшают скульптуры Справедливости, Умеренности, Беспристрастности и Храбрости.


Фото: Григорий Салай, segodnya.ua

Мебель делали украинские мастера по авторскому проекту в стилистике середины XVIII века. Появились другие росписи на потолках и стенах с изображением древнегреческих и древнеримских богов юстиции и справедливости, а также сцен на тему становления государственности Украины.


Фото: Григорий Салай, segodnya.ua

От любой позолоты в здании архитекторы отказались. Кстати, здесь нет клеток для обвиняемых, а потому нет и как такового зала для уголовных дел.


Фото: Григорий Салай, segodnya.ua

По оценке экспертов, во время реконструкции были утрачены самобытный интерьер и характерная планировка помещений, а также изменен фасад.


Фото: Reuters

 

Литва. Скромный конструктивизм

Здание Верховного суда Литвы — типичный пример конструктивизма. Характерный козырек над входом, синие ели рядом, ничто не выдает в нем суд.


Фото: Vilnietis, wikimedia.org

По снимкам изнутри можно сделать вывод, что и там все оформлено достаточно скромно.


Фото: lat.lt

Несколько лет назад планировалось построить новый комплекс для трех судов (в том числе Верховного), чтобы решить проблему недостатка помещений.

Но в сентябре 2018-го издание DELFI уточняло: ВС переедет в нынешний Вильнюсский окружной, а уже тот — в новый комплекс. Первый проект судебного квартала не был одобрен правительством из-за дороговизны. Окончательный вариант оценивают в 25−28 миллионов евро, уже завершается стадия проектирования.


Проект: UAB Viltekta и UAB Cloud, снимок взят с сайта delfi.lt

Общая площадь составит более 20 тысяч квадратных метров. Предусмотрены большие общественные и спецпомещения (для конвоя, работы с секретными документами), а также зеленая зона вокруг и небольшая парковка (из соображений экономии).

Франция. Королевское место

Главным судом общей юрисдикции Франции является Кассационный суд. Он находится в Дворце правосудия на острове Сите в Париже.


Фото: TUT.BY

Здание было возведено на территории королевской резиденции, здесь решались судьбы людей еще со Средневековья. Несколько раз дворец горел и наконец получил свой нынешний облик 150 лет назад. Автор проекта — архитектор Мариньи.

К дворцу примыкают башни Консьержери, бывшей тюрьмы, куда за решетку попадали известные революционеры и аристократы. В целом разностилевые здания вокруг образуют единый комплекс, этакий город в городе.


В доме правосудия располагается не только суд, но еще криминальная полиция, прокуратура и адвокатские конторы. На фасаде поодаль установлены часы с фигурами Фемиды.


В этих стенах проходили многие громкие процессы, в том числе над писателем Эмилем Золя — за памфлет «Я обвиняю», а также над танцовщицей Мата Хари, которую приговорили к казни за шпионаж.


Дворец правосудия открыт для посещения публики, хотя и охраняется жандармерией.


Германия. История плюс современность

В Германии основным местом нахождения Федерального верховного суда вот уже 70 лет определен Великогерцогский дворец в городе Карлсруэ.


Фото: Thomas Steg, wikimedia.org

Здание было возведено в конце XIX века для наследного принца, позже великого герцога Фридриха II Баденского. Рядом был обустроен огромный парк с фонтаном.


Фото: Ingeborg F. Lehmann, из брошюры с сайта bundesgerichtshof.de

Нужно добавить, что рядом в 1960-х и начале 2000-х были построены еще два здания, чтобы решить проблему нехватки помещений. Западное и Северное здания — довольно лаконичные постройки из бетона и стекла, внутри расположены офисы и залы заседаний.


Фото: Stephan Baumann, из брошюры с сайта bundesgerichtshof.de

По сути, процессы проходят в новых постройках, а во дворце находится администрация и офис главы суда.


Фото: Reuters

У комплекса имеется инсталляция в виде фразы Lex iniusta non est lex — в переводе с латыни «Несправедливый закон — и не закон вовсе».

США. Мраморный гигант и национальный памятник страны

Верховный суд США находится в Вашингтоне, напротив Капитолия, и является национальным историческим памятником страны. Здание было построено 83 года назад по проекту архитектора Гильберта. Это классический коринфский архитектурный стиль, который идеально гармонирует с соседними зданиями из всего комплекса конгресса.


Фото: Reuters

Строительство обошлось тогда почти в 10 миллионов долларов (что примерно равно 136 млн теперь). Большой объем мрамора для фасада и украшения залов привозили со всей страны и даже Италии.


Фото: Reuters

В здании имеется множество скульптур — от законодателей дохристианской эпохи (Хаммурапи, Конфуция) до аллегорических фигур («Юстиция, страж Свободы» и «Авторитет Закона»). На фасаде по предложению одного из глав ВС США Чарльза Эванса Хьюза имеется надпись «Справедливость — Хранитель свободы».


Фото: Reuters

Внутри мебель и отделка выполнены из белого американского дуба.


«Здание было спроектировано в соответствии с важностью и званием Суда и Судебной власти как равной, независимой ветви власти США и как символ «национального идеала справедливости в высшей сфере деятельности», — гласит описание на сайте ВС.


Вот еще несколько зданий высших судов в различных странах.


Верховный суд Великобритании. Фото: Reuters



Верховный суд Казахстана. Фото: sud.gov.kz

Фото: sud.gov.kz

Фото: sud.gov.kz

Верховный суд Израиля. Фото: Almog, wikimedia.org

Верховный суд Японии. Фото: wikimedia.org

Верховный суд Туркменистана. Фото: turkmenportal.com

Верховный суд Греции. Фото: areiospagos.gr

Фото: areiospagos.gr

Фото: areiospagos.gr

Высший кассационный суд Италии. Фото: Blackcat, wikimedia.org

Верховный суд Норвегии. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Кассационный суд Бельгии заседает во Дворце правосудия. Фото: Reuters

Фото: Wladyslaw, wikimedia.org

Фото: Rob Sinclair, flickr.com

Федеральный верховный суд Бразилии. Фото: stf.jus.br


 
Теги: Минск
 
 
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Оказалось, больше всего новое здание Верховного суда Беларуси напоминает суд Казахстана. А в Европе для таких учреждений часто выбирают исторические постройки...
 
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