Как выглядит человек с самыми большими в мире ступнями

Этого мужчину зовут Джейсон Орландо Родригес Эрнандес. Он родился в венесуэльском городе Маракай и прославился своими ступнями — самыми большими в мире, пишет guinnessworldrecords.com.



Фото: guinnessworldrecords.com

В детстве его часто дразнили из-за размера его ног, и Джейсон никогда не мог найти обувь. Иногда ему приходилось носить сандалии, сделанные из старых шин, чтобы ходить в школу или на другие встречи.

Фото: guinnessworldrecords.com

Джейсон попал в книгу Рекордов Гиннеса в 2014 году. Уже после этого он проходил курс лечения, чтобы остановить свой рост, но безрезультатно. Поэтому его рекорды несколько раз обновлялись.

Окончательная длина ступней Джейсона такова: ступня правой ноги — 40,55 см (1,33 фута), ступня левой — 40,47 см (1,32 фута). Кстати, рост рекордсмена составляет 220 сантиметров.

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Впрочем, Джейсону еще далеко до настоящего рекордсмена. Ступни американца Роберта Уодлоу — самого высокого человека в мире с ростом в 272 см — достигали в длину 47 см.