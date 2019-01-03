ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядит человек с самыми большими в мире ступнями

04.01.2019 11:41 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Этого мужчину зовут Джейсон Орландо Родригес Эрнандес. Он родился в венесуэльском городе Маракай и прославился своими ступнями — самыми большими в мире, пишет guinnessworldrecords.com.


Фото: guinnessworldrecords.com

В детстве его часто дразнили из-за размера его ног, и Джейсон никогда не мог найти обувь. Иногда ему приходилось носить сандалии, сделанные из старых шин, чтобы ходить в школу или на другие встречи.

Фото: guinnessworldrecords.com

Джейсон попал в книгу Рекордов Гиннеса в 2014 году. Уже после этого он проходил курс лечения, чтобы остановить свой рост, но безрезультатно. Поэтому его рекорды несколько раз обновлялись.

Окончательная длина ступней Джейсона такова: ступня правой ноги — 40,55 см (1,33 фута), ступня левой — 40,47 см (1,32 фута). Кстати, рост рекордсмена составляет 220 сантиметров.

Видео: Guinness World Records

Впрочем, Джейсону еще далеко до настоящего рекордсмена. Ступни американца Роберта Уодлоу — самого высокого человека в мире с ростом в 272 см — достигали в длину 47 см.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этого мужчину зовут Джейсон Орландо Родригес Эрнандес. Он родился в венесуэльском городе Маракая и прославился своими стопами - самыми большими в мире
 
Новости дня
Новости культуры
 
Афиша в Городке с 5 по 11 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика