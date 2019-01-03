|
Как выглядит человек с самыми большими в мире ступнями
04.01.2019 11:41 — Новости Культуры | Tut.by
Этого мужчину зовут Джейсон Орландо Родригес Эрнандес. Он родился в венесуэльском городе Маракай и прославился своими ступнями — самыми большими в мире,
В детстве его часто дразнили из-за размера его ног, и Джейсон никогда не мог найти обувь. Иногда ему приходилось носить сандалии, сделанные из старых шин, чтобы ходить в школу или на другие встречи.
Джейсон попал в книгу Рекордов Гиннеса в 2014 году. Уже после этого он проходил курс лечения, чтобы остановить свой рост, но безрезультатно. Поэтому его рекорды несколько раз обновлялись.
Окончательная длина ступней Джейсона такова: ступня правой ноги — 40,55 см (1,33 фута), ступня левой — 40,47 см (1,32 фута). Кстати, рост рекордсмена составляет 220 сантиметров.Видео:
Впрочем, Джейсону еще далеко до настоящего рекордсмена. Ступни американца Роберта Уодлоу — самого высокого человека в мире с ростом в 272 см — достигали в длину 47 см.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этого мужчину зовут Джейсон Орландо Родригес Эрнандес. Он родился в венесуэльском городе Маракая и прославился своими стопами - самыми большими в мире
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)