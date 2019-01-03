Фестиваль света и огня и еще пару ивентов. Топ-3 в афише выходных в Витебске

В эти выходные в Витебске впервые пройдет фестиваль света и огня — так что собирайтесь всей семьей в парк Железнодорожников. С детьми также можно сходить на шоу в «ТриО» и на праздник «Віцебскія Каляды» в Задвинье.

Рождественский фестиваль огня и света



Фото: kuda-spb.ru

Где: парк Железнодорожников

Когда: 7 января, 19.00

Билеты: 7 рублей

Яркий праздник в Витебск привезут артисты арт-проекта «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга. В течение часа гостям обещают показать световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. В программе также различные конкурсы и флешмоб бенгальских огней — их подарят каждому участнику.

«Віцебскія Каляды»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» (ул. Чайковского, 3, 5)

Когда: 7 января, с 12.00

Билет: от 90 копеек до 5 рублей, на некоторые мероприятия вход свободный

На интерактивную программу попадете бесплатно, а за посещение терема Деда Мороза нужно заплатить 5 рублей. Чтобы увидеть мастер-класс реконструкторов, выставку детского творчества и ярмарку сувениров, требуется всего 90 копеек.

Детское шоу «Новогодний переполох»



Фото: antimult.ru

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 6 января, 14.00−16.00

Вход: свободный

В программе: музыкальное представление, аквагрим, танцы, игры.