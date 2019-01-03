|
Фестиваль света и огня и еще пару ивентов. Топ-3 в афише выходных в Витебске
04.01.2019 13:13 — Новости Культуры | Tut.by
В эти выходные в Витебске впервые пройдет фестиваль света и огня — так что собирайтесь всей семьей в парк Железнодорожников. С детьми также можно сходить на шоу в «ТриО» и на праздник «Віцебскія Каляды» в Задвинье.
Рождественский фестиваль огня и света
Где: парк Железнодорожников
Когда: 7 января, 19.00
Билеты: 7 рублей
Яркий праздник в Витебск привезут артисты арт-проекта «Вместе Зажигаем» из Санкт-Петербурга. В течение часа гостям обещают показать световые номера и огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. В программе также различные конкурсы и флешмоб бенгальских огней — их подарят каждому участнику.
«Віцебскія Каляды»
Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» (ул. Чайковского, 3, 5)
Когда: 7 января, с 12.00
Билет: от 90 копеек до 5 рублей, на некоторые мероприятия вход свободный
На интерактивную программу попадете бесплатно, а за посещение терема Деда Мороза нужно заплатить 5 рублей. Чтобы увидеть мастер-класс реконструкторов, выставку детского творчества и ярмарку сувениров, требуется всего 90 копеек.
Детское шоу «Новогодний переполох»
Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)
Когда: 6 января, 14.00−16.00
Вход: свободный
В программе: музыкальное представление, аквагрим, танцы, игры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные в Витебске впервые пройдет фестиваль света и огня - так что собирайтесь всей семьей в парк Железнодорожников. С детьми также можно сходить на шоу в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)