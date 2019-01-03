На YouTube-канале TUT.BY 100.000 подписчиков! Спасибо вам большое!

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04.01.2019 16:02 — Новости Культуры | Tut.by
Теперь на нас подписалось население всего Молодечно. Нам очень приятно, ведь мы работаем для вас. Но это, конечно, только начало. Дальше — больше, и мы будем продолжать радоваться, огорчаться, умиляться вместе с вами, рассказывать о людях, которые нас удивляют. Рассказывать о вас. 100 тысяч подписчиков — отличный повод вспомнить работы, которыми мы гордимся.
Рассказывали про распределение молодых специалистов.
Мы единственные показывали с высоты разгон и задержания на День Воли — 2017.
Устраивали невероятный дрифт среди огромных БЕЛАЗов.
Провели один день в католическом монастыре.
Показали историю невероятной Тамары Валентиновны, которая уже 41 год строит Минск, работая на кране.
Нарисовали историю про среднестатистического белоруса.
Устраивали тест-драйв аттракционов в парках Минска.
Показали непростую, но иногда очень веселую работу стюардессы.
А иногда мы просто веселились.
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Дальше - больше, мы будем продолжать радоваться, огорчаться, умиляться вместе с вами и рассказывать о людях, которые нас удивляют.
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