На YouTube-канале TUT.BY 100.000 подписчиков! Спасибо вам большое!

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04.01.2019 16:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Теперь на нас подписалось население всего Молодечно. Нам очень приятно, ведь мы работаем для вас. Но это, конечно, только начало. Дальше — больше, и мы будем продолжать радоваться, огорчаться, умиляться вместе с вами, рассказывать о людях, которые нас удивляют. Рассказывать о вас. 100 тысяч подписчиков — отличный повод вспомнить работы, которыми мы гордимся.
Если вы еще не с нами — обязательно подпишитесь на наш канал.

Мы ездили на границу Беларуси с другими странами и посмотрели, как там живут люди.



Рассказывали про распределение молодых специалистов.



Мы единственные показывали с высоты разгон и задержания на День Воли — 2017.



Устраивали невероятный дрифт среди огромных БЕЛАЗов.



Провели один день в католическом монастыре.



Показали историю невероятной Тамары Валентиновны, которая уже 41 год строит Минск, работая на кране. 



Нарисовали историю про среднестатистического белоруса.



Устраивали тест-драйв аттракционов в парках Минска.



Показали непростую, но иногда очень веселую работу стюардессы. 



А иногда мы просто веселились.

 
Теги: Минск
 
 
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Дальше - больше, мы будем продолжать радоваться, огорчаться, умиляться вместе с вами и рассказывать о людях, которые нас удивляют.
 
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