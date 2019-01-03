В Могилеве в январе распустились листики сирени

В Могилеве в начале января куст сирени выпустил два зеленых листика. Фото сделано утром 3 января.



Фото: Маруська Бурякова, vk.com/my.mogilev

Сирень в Могилеве, к слову, цвела совсем недавно — в октябре .

Это первая аномалия природы 2019 года, но и в конце 2018-го их было предостаточно. Например, в начале ноября в Могилеве поймали майского жука , а в конце месяца в Гомеле — ужа , который тоже давно должен был спать. В Бресте под Новый год вообще зацвела роза .