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В Могилеве в январе распустились листики сирени

04.01.2019 18:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Могилеве в начале января куст сирени выпустил два зеленых листика. Фото сделано утром 3 января.


Фото: Маруська Бурякова, vk.com/my.mogilev

Сирень в Могилеве, к слову, цвела совсем недавно — в октябре.

Это первая аномалия природы 2019 года, но и в конце 2018-го их было предостаточно. Например, в начале ноября в Могилеве поймали майского жука, а в конце месяца в Гомеле — ужа, который тоже давно должен был спать. В Бресте под Новый год вообще зацвела роза.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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