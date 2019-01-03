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В Могилеве в январе распустились листики сирени
04.01.2019 18:11 — Новости Культуры | Tut.by
В Могилеве в начале января куст сирени выпустил два зеленых листика. Фото сделано утром 3 января.
Сирень в Могилеве, к слову, цвела совсем недавно —
Это первая аномалия природы 2019 года, но и в конце 2018-го их было предостаточно. Например, в начале ноября в Могилеве
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Фото сделано утром 3 января.
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