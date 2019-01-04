Умер актер Иван Бортник

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник умер в пятницу вечером на 80-м году. Об этом ТАСС сообщила супруга актера Татьяна Борзых.



Иван Бортник. Фото: Одесская киностудия

«Иван скончался вчера в 23:00, — сказала супруга актера. — Врачи говорят, что скорее всего тромб».

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу».

Иван Бортник сыграл в фильмах «Родня», «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя». В Театре на Таганке он принимал участие в таких спектаклях, как «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры», «Павшие и живые», «Владимир Высоцкий» и других.