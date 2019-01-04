Давайте начистоту: устоять перед котиками сложно. Но не расстраивайтесь: не только наше поколение «пало» перед ними. Угадайте, кто из художников тоже любил (или не любил) котов и изображал их в своих работах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мур-мяу-тест: кто из художников тоже любил котов Угадайте, кто из художников тоже любил (или не любил) котов и изображал их в своих работах.