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Мур-мяу-тест: кто из художников тоже любил котов
05.01.2019 10:30 — Новости Культуры | Tut.by
Давайте начистоту: устоять перед котиками сложно. Но не расстраивайтесь: не только наше поколение «пало» перед ними. Угадайте, кто из художников тоже любил (или не любил) котов и изображал их в своих работах.
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Угадайте, кто из художников тоже любил (или не любил) котов и изображал их в своих работах.
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