Под кодовым именем «Н». Принц Гарри примет участие в военных учениях в Норвегии

Британский принц Гарри будет лично присутствовать на предстоящих в Норвегии учениях, целью которых будет отработка противодействия гипотетическому «российскому вторжению» на территорию скандинавской страны. Об этом со ссылкой на таблоид Daily Mirror , пишет Газета. Ru .



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Принц Гарри в составе британского военного контингента примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии, призванных «координировать союзников против агрессии со стороны России», передает издание Daily Mirror.

Член королевской семьи тайно согласился участвовать в маневрах с морскими пехотинцами, которые готовятся «отразить вторжение». Источник рассказал, что «Гарри будет полностью погружен в учения» вместе с более чем тысячью «элитными коммандос».

Внук королевы Великобритании, которого морские пехотинцы называют кодовым именем «Н», в ближайшие недели вылетит с базы британских военно-воздушных сил Брайз Нортон в графство Оксфордшир в Норвегию. Британские СМИ утверждают, что не могут рассказать все подробности действий принца во время маневров, ссылаясь на секретность.

Учения продлятся 12 недель. Также в них примут участие военные из США, Нидерландов и Норвегии. Всего в маневры будут вовлечены около восьми тысяч участников. Во время учений спецназ будет прыгать с парашютом и плавать на лодке.

34-летний герцог Сассекский ранее воевал в Афганистане в качестве офицера кавалерии и пилота вертолета Apache. В 2015 году Гарри проходил четырехнедельную службу в спецназе Австралии.