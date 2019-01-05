Композитор и аранжировщик Игорь Шошин в Пинске дал мастер-класс виртуозной игры на гитаре

В Пинской детской школе искусств состоялась встреча с композитором, аранжировщиком, музыкальным редактором журнала «Белорусская гитара», арт-директором фестиваля «Ренессанс гитары» Игорем Шошиным.



Игорь Шошин родом из Гомеля. Он известный гитарист, композитор и аранжировщик. Музыка Игоря Шошина звучит на радио и телевидении, ее включают в свой репертуар различные исполнители и музыкальные коллективы Беларуси, Польши, Чехии, Италии.



Музыкант принимает участие в работе жюри на крупнейших конкурсах не только в Беларуси, но и за рубежом, проводит лекции и мастер-классы. Игорь Константинович организовывает ежегодный международный фестиваль инструментальной музыки «Ренессанс гитары», конкурс «Семь нот – шесть струн», «Летнюю гитарную академию». Композитор создает много произведений для детей.

На встречу с известным гитаристом пришли не только воспитанники и педагоги Пинской ДШИ, но и все, кому небезразлична музыка. Игорь Шошин впервые посетил наш город. И не случайно: Пинск тоже является частью гитарного мира Беларуси, здесь много увлеченных этим инструментом людей. Учащиеся и педагоги детской школы искусств активно участвуют в конкурсах и фестивалях гитарной музыки.

К примеру, совсем недавно на международном конкурсе «Шлягер для гитары» первое место в своей возрастной категории завоевала юная пинчанка Мария Шоломицкая, которая занимается в детской школе искусств под руководством педагога Юрия Дубновицкого. Главным условием конкурса было исполнение музыки, написанной не для гитары, а для другого инструмента в переложении для классической гитары. Мария блестяще исполнила композиции из репертуара Стинга и «Битлз», и в итоге получила главный приз – право на бесплатное участие в конкурсе гитаристов, который пройдет в апреле в Риге.

Игорь Шошин поблагодарил пинчан за интерес к гитарной музыке, а также рассказал о своей деятельности, проводимых фестивалях и конкурсах, исполнил некоторые произведения. Состоялся и мастер-класс для юного поколения гитаристов, в котором большое внимание уделили импровизации на этом инструменте. Все, кто присутствовал на встрече, получили массу впечатлений и новых знаний.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.