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Композитор и аранжировщик Игорь Шошин в Пинске дал мастер-класс виртуозной игры на гитаре
06.01.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
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В Пинской детской школе искусств состоялась встреча с композитором, аранжировщиком, музыкальным редактором журнала «Белорусская гитара», арт-директором фестиваля «Ренессанс гитары» Игорем Шошиным.
На встречу с известным гитаристом пришли не только воспитанники и педагоги Пинской ДШИ, но и все, кому небезразлична музыка. Игорь Шошин впервые посетил наш город. И не случайно: Пинск тоже является частью гитарного мира Беларуси, здесь много увлеченных этим инструментом людей. Учащиеся и педагоги детской школы искусств активно участвуют в конкурсах и фестивалях гитарной музыки.
К примеру, совсем недавно на международном конкурсе «Шлягер для гитары» первое место в своей возрастной категории завоевала юная пинчанка Мария Шоломицкая, которая занимается в детской школе искусств под руководством педагога Юрия Дубновицкого. Главным условием конкурса было исполнение музыки, написанной не для гитары, а для другого инструмента в переложении для классической гитары. Мария блестяще исполнила композиции из репертуара Стинга и «Битлз», и в итоге получила главный приз – право на бесплатное участие в конкурсе гитаристов, который пройдет в апреле в Риге.
Игорь Шошин поблагодарил пинчан за интерес к гитарной музыке, а также рассказал о своей деятельности, проводимых фестивалях и конкурсах, исполнил некоторые произведения. Состоялся и мастер-класс для юного поколения гитаристов, в котором большое внимание уделили импровизации на этом инструменте. Все, кто присутствовал на встрече, получили массу впечатлений и новых знаний.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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