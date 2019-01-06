Майкл Дуглас - сериал "Метод Комински". Фото Getty Images

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения 76-й премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения прошла в Лос-Анджелесе. Лучшим драматическим фильмом названа "Богемская рапсодия", посвященная группе Queen, сообщается в Twitter "Золотого глобуса".

Рами Малека, который сыграл Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", признали лучшим актером в драматическом фильме. Из актрис лучшей стала Гленн Клоуз за роль в картине "Жена".

В номинациях "Лучшая комедия и мюзикл" и "Лучший сценарий" победа у комедийной драмы "Зеленая книга". Лучшим режиссером назвали Альфонсо Куарона за фильм "Рома". Эта же картина названа лучшим фильмом на иностранном языке.

Песня "Shallow" Леди Гаги, Марка Ронсона, Энтони Россомандо и Эндрю Уайетта из картины "Звезда родилась" признана лучшей композицией.

В телевизионной категории лучший драматический сериал - "Американцы", комедийный - "Метод Комински", мини-сериал или телефильм - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений".

Премия "Золотой глобус" присуждается каждый год Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде. Статуэтки в виде глобуса получают победители более чем в 20 номинациях.-0-