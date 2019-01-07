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«Деньги не пахнут» и «на халяву». Сложный тест по фразеологизмам

08.01.2019 10:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Каждый из нас употребляет идиомы в речи, порой даже не замечая этого. «Раз на раз не приходится», «несется как угорелый», «от речей уши вянут», «денег — кот наплакал»… Иногда мы произносим эти фразы по несколько раз за день. Их значения просты и понятны. Но далеко не всегда мы знаем, как появился тот или иной фразеологизм, откуда произошло уже привычное крылатое выражение. Сложный тест от TUT.BY — ответьте, как появились в русском языке эти фразеологизмы и что они означают. Помните: наши вопросы с подвохом.

 
 
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Далеко не всегда мы знаем, как появился тот или иной фразеологизм, откуда произошло уже привычное крылатое выражение. Сложный тест от TUT.BY - ответьте, как появились в...
 
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