Каждый из нас употребляет идиомы в речи, порой даже не замечая этого. «Раз на раз не приходится», «несется как угорелый», «от речей уши вянут», «денег — кот наплакал»… Иногда мы произносим эти фразы по несколько раз за день. Их значения просты и понятны. Но далеко не всегда мы знаем, как появился тот или иной фразеологизм, откуда произошло уже привычное крылатое выражение. Сложный тест от TUT.BY — ответьте, как появились в русском языке эти фразеологизмы и что они означают. Помните: наши вопросы с подвохом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Деньги не пахнут» и «на халяву». Сложный тест по фразеологизмам Далеко не всегда мы знаем, как появился тот или иной фразеологизм, откуда произошло уже привычное крылатое выражение. Сложный тест от TUT.BY - ответьте, как появились в...