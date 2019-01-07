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Создатели клипа, снимавшегося в родительской хате Лукашенко, получили премию «За духовное возрождение»

08.01.2019 13:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Скриншот клипа Алены Ланской «Куточак Беларусі».

По итогам 2018 года присуждены четыре премии «За духовное возрождение». Среди лауреатов — авторский коллектив в составе Юлии Быковой и Евгения Олейника, которые были отмечены «за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, создание цикла высокохудожественных вокальных произведений патриотического направления».

Юлия Быкова — автор музыки и слов, Евгений Олейник — аранжировки и записи к песне Алены Ланской «Куточак Беларусi». Клип к этой песне снимали в родительской хате Лукашенко. «Этот клип не про кого-то лично, но он про каждого из нас. В этом собирательном образе детства каждого белоруса есть и эпизоды из детства нашего главы государства», — рассказывала TUT.BY Алена Ланская.

Видео: Алена Ланская

В начале клипа солидный мужчина в классическом черном пальто открывает калитку сельского дома — того самого, президентского в Александрии, — заходит в хату, садится за стол, открывает фотоальбом. Тот «оживает» картинками из детства. Вот мальчик бежит по полю, мчит на стареньком «взрослике» с авоськой хлеба мимо гусей, косит траву, пашет поле, колет дрова, ловит рыбу, помогает матери доить корову и пилить бревна пилой «Дружба».

«Рабочие» кадры сменяются картинкой Александрийской школы, в которой учился президент Беларуси. Есть в клипе и драники, схваченные со сковороды, и главное лакомство деревенского детства — черный хлеб с вареньем.

Также были присуждены девять специальных премий президента деятелям культуры и искусства. Среди лауреатов — народный артист Беларуси Виктор Манаев, отмеченный за создание острохарактерных образов в спектаклях «Ревизор» и «Школа налогоплательщиков» Купаловского театра.

Обладательница титулов «Мисс Беларусь — 2018» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич была удостоена награды «за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность».

 
 
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Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.
 
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