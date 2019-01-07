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Выбирайте имя волку, фотографируйте, проявляйте литературный талант — участвуйте и побеждайте!
08.01.2019 — Новости Культуры | Асiповiцкi край
«Это Родина моя» — открытый региональный дистанционный фотоконкурс проводит УК «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы». Материалы направляются до 31 января на электронный адрес mogomc@tut.by (с пометкой в теме «Это Родина моя»). Контактные организаторов телефоны — +375-222-25-35-67, +375-29-748-73-50.
Имя для волка. ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками на Полесье двух волков. Предложить имя для одного из серых хищников может каждый желающий — заполнив небольшую
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«Это Родина моя» — открытый региональный дистанционный фотоконкурс проводит УК «Могилевский областной методический центр народного творчества и...
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