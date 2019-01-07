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Выбирайте имя волку, фотографируйте, проявляйте литературный талант — участвуйте и побеждайте!

08.01.2019 — Новости Культуры | Асiповiцкi край  
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«Это Родина моя» — открытый региональный дистанционный фотоконкурс проводит УК «Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы». Материалы направляются до 31 января на электронный адрес mogomc@tut.by (с пометкой в теме «Это Родина моя»). Контактные организаторов телефоны — +375-222-25-35-67, +375-29-748-73-50.

Имя для волка. ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) в рамках научных исследований пометила GPS-ошейниками на Полесье двух волков. Предложить имя для одного из серых хищников может каждый желающий — заполнив небольшую анкету или оставив комментарий на страницах проекта в фейсбуке, инстаграме либо ВКонтакте. Имя волку выберут 10 февраля. Подробности на сайте vouk.by; контакты:
e-mail — shalay@ptushki.org, моб. тел. — +375-25-78-55-119.

Выбирайте имя волку, фотографируйте, проявляйте литературный талант — участвуйте и побеждайте!

Для участия в республиканском литературном конкурсе «Брамамар» школьники могут направить свои творческие работы в разных номинациях до конца февраля. По всем вопросам обращайтесь по адресу: bramamar.media@gmail.com

 
 
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«Это Родина моя» — открытый региональный дистанционный фотоконкурс проводит УК «Могилевский областной методический центр народного творчества и...
 
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