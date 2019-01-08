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Непривычно и дорого. В Париже закрывается единственный нудистский ресторан

09.01.2019 07:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Париже прекращает свою работу единственный в городе нудистский ресторан «O'Naturel». Как сообщает агентство France-Presse, заведение закроет свои двери 16 февраля из-за недостатка клиентов.


Фото: Facebook O'Naturel

Открытый в ноябре 2017 года в XII округе Парижа ресторан был создан близнецами Майком и Стефаном Саада. Основатели «O'Naturel», по собственным словам, не увлекаются нудизмом, а пытались лишь повторить опыт рестораторов из Лондона, Мельбурна и Токио, где существуют похожие заведения. Ранее в Париже, который называют «столицей натуризма», не было ни одного нудистского ресторана, хотя в рамках специальных акций, проходивших в городе в 2018 году, тут можно было поиграть в боулинг, а также посетить музеи и спектакли без одежды.

До середины февраля ресторан «O'Naturel» предлагает своим клиентам меню из 20 блюд, часть из которых приготовлены по веганским рецептам.

Как отмечают представители парижской ассоциации нудистов, главной проблемой заведения стало отношение посетителей: если натуристы привыкли заниматься спортом голыми, то ужинать обычно они садятся в одежде. Кроме того, клиенты «O'Naturel», с которыми поговорила газета Le Figaro, говорили о высокой для многих нудистов цене: ужин в ресторане обходится от 39 до 49 евро.

 
 
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Как отмечают представители парижской ассоциации нудистов, главной проблемой заведения стало отношение посетителей: если натуристы привыкли заниматься спортом...
 
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