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Непривычно и дорого. В Париже закрывается единственный нудистский ресторан
09.01.2019 07:19 — Новости Культуры | Tut.by
В Париже прекращает свою работу единственный в городе нудистский ресторан «O'Naturel». Как сообщает агентство France-Presse, заведение закроет свои двери 16 февраля из-за недостатка клиентов.
До середины февраля ресторан «O'Naturel» предлагает своим клиентам меню из 20 блюд, часть из которых приготовлены по веганским рецептам.
Как отмечают представители парижской ассоциации нудистов, главной проблемой заведения стало отношение посетителей: если натуристы привыкли заниматься спортом голыми, то ужинать обычно они садятся в одежде. Кроме того, клиенты «O'Naturel», с которыми
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Как отмечают представители парижской ассоциации нудистов, главной проблемой заведения стало отношение посетителей: если натуристы привыкли заниматься спортом...
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