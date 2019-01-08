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Фестиваль китайского кино пройдет в Минске 9-14 января

09.01.2019 — Новости Культуры | Единство  
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В частности, 9 января в 18.30 минчане смогут увидеть картину «Великий мастер», которая выдвигалась на «Оскар-2014» в двух номинациях («Лучшая работа оператора» и «Лучшие костюмы»). Фильм рассказывает об основателе старейшей Школы боевых искусств, который намерен уйти на покой и передать дела достойному преемнику. Его самый лучший ученик планирует объединить все разрозненные школы в одну и вызывает на поединок их лидеров.

10 января в 19.00 зрителям покажут драму «Балет в пламени войны» 2015 года. Действия происходят на северо-востоке Китая во времена Второй мировой войны. Несмотря на весь окружающий ужас, главная героиня не перестает мечтать о балете. Девушка продолжает верить в то, что она сможет стать известной на весь мир балериной.

На следующий день в 19.00 фестиваль продолжит комедия «Нечестных прошу не беспокоить 2», где молодые люди на фоне развода лучшего друга, чтобы избежать разочарования в браке, устраивают испытательный период для своих отношений.

12 января в 16.00 жителям столицы предлагают посмотреть боевик «Шаолинь» о вражде между китайскими военачальниками, 13 января в 15.00 – семейную драму «Песнь хлопка», 14 января в 19.00 – мелодраму «Неуловимый» о жизни двойного агента – подпольщика.

Вход на сеанс свободный. Бесплатные входные билеты можно получить в фойе кинотеатра за 40 минут до начала фильма.

belta.by

 
 
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Фестиваль китайского кино пройдет в минском кинотеатре «Центральный» 9-14 января. Фильмы будут демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами,...
 
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