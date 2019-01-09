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Сергей Лукьяненко рассказал о завершении серии «Дозоров»

10.01.2019 06:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко начал работу над седьмой книгой из серии «Дозоров», которая станет заключительной в цикле романов об Антоне Городецком. Об этом автор рассказал в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.


Сергей Лукьяненко. Фото: Wikimedia Commons

«Не хочу раскрывать детали раньше времени, но это действительно будет финальная книга цикла. Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории», — сказал Лукьяненко.

По словам писателя, на данный момент готова одна глава нового романа, название которого не называется. В настоящее время Лукьяненко работает над другим произведением и планирует вернуться к «Дозору» не раньше начала весны.

«Я не говорю, что Антон Городецкий умрет, но это точно будет финал. Я закрою тему с „Дозорами“ навсегда», — подчеркнул автор.

Ранее Сергей Лукьяненко говорил, что не планировал писать седьмую книгу о «Дозорах», однако в апреле сообщил в интервью ТАСС, что может взяться за работу над новым романом серии.

Первая книга о маге Антоне Городецком — «Ночной Дозор» — вышла в 1998 году. В 2004 она была экранизирована режиссером Тимуром Бекмамбетовым, в 2006 году на экраны вышло продолжение фильма по одноименному роману «Дневной Дозор». Последний на сегодняшний день роман серии «Шестой Дозор» был опубликован в 2014 году.

 
 
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По словам писателя, седьмая книга цикла станет последней.
 
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