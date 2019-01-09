В Бресте стартовали «Январские музыкальные вечера»

В Брестском академическом театре драмы 9 января открылись «Январские музыкальные вечера», сообщает «Вечерний Брест».



Фото: Брестский горисполком

В преддверии выступления солистов Ла Скалы, итальянских теноров Альдо Капуто и Джанни Монджардино собравшихся приветствовали главы областных и городских властей Анатолий Лис и Александр Рогачук. Мэр Бреста выступил с краткой речью, в которой подчеркнул, что «Вечера» предвосхищают для Бреста год в статусе культурной столицы СНГ.

Заместитель министра культуры РБ Сергей Шереметьев напомнил, что в нынешнем фестивале принимают участие музыканты и певцы из 10 стран, включая Японию, Францию, Германию, Польшу… В приветствии министра, которое зачитал Сергей Иванович, отмечена особая заслуга инициатора и бессменного организатора «Вечеров» Лилии Батыревой.

Первый концерт фестиваля получился по-южному жарким. Высокий творческий накал задавали отточенные оперные голоса итальянцев Альдо Капуто и Джанни Монджардино, а вместе с китайским выпускником академии при театре Ла Скала Чжан Цзин Вэем они учинили подлинный парад теноров. В перекличке академического вокала не отставали и сладкоголосые женщины — сопрано Иоанна Наврот, Тамуна Гочашвили, меццо-сопрано Виктория Каркачева.

Фестиваль продлится до 12 января. В программе запланированы выступления гитариста Тома Синатры, кларнетиста, преподавателя академии музыки в Гданьске Анджея Войцеховского, пианиста Джонатана Бенишу и других именитых музыкантов.

С программой музыкального форума можно ознакомиться на сайте академического театра драмы.