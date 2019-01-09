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Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века

10.01.2019 10:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Кот, который живет в доме у искусствоведа и художественного эксперта «Би-би-си» Бендора Гросвенора, серьезно повредил картину XVII века, пишет The Telegraph.


Издание не сообщает, о какой именно работе Джона Майкла Райта идет речь. Вот одна из его картин. Фото: wikipedia.org

Речь о работе, принадлежащей кисти художника Джона Майкла Райта (1617−1694), которая была куплена в 2015 году за 5250 фунтов стерлингов (5,8 тысяч евро по теперешнему курсу).

Недавно на ней появился конденсат. Картине понадобилась небольшая реставрация, за которую принялся сам Гросвенор. Но когда искусствовед отошел в сторону, чтобы полюбоваться своей работой, кот прыгнул и приземлился в самый центр картины и оставил дыру от своих когтей.

Искусствовед предположил, что на восстановление картины уйдет не меньше денег, чем было потрачено на ее покупку.

Был ли наказан кот, издание не уточняет.

 
 
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Кот, который живет в доме у искусствоведа и художественного эксперта «Би-би-си» Бендора Гросвенора, серьезно повредил картину XVII века
 
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