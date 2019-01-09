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В Канаде тюлени заполонили небольшой город
10.01.2019 20:35 — Новости Культуры | Tut.by
Около 40 тюленей практически парализовали транспортное движение канадского города Роддиктон-Байд-Арм в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, двое из них уже попали под колеса автомобилей. Об этом сообщила в среду телекомпания
«Тюлени повсюду: на дорогах и во дворах, на лужайках и парковках, а иногда у самых дверей домов. Если не перевезти их к побережью, боюсь, они не выживут», — приводит телеканал слова градоначальницы.
«На них жалко смотреть. Они, очевидно, голодные», — добавила она, высказав предположение, что самостоятельно тюлени выбраться из города не смогут. Реагируя на многочисленные обращения горожан, обеспокоенных состоянием ластоногих, мэрия обратились за помощью к специалистам Министерства рыболовства и океанов.
Как отметил Гэрри Стэнсон, старший сотрудник отдела, занимающегося морскими животными в этом ведомстве, эксперты в настоящее время готовят план вывоза тюленей из города. По его словам, в это время года тюлени часто выбираются на сушу.
«Мы сталкиваемся с подобным явлением каждый год, для ученых в этом нет ничего необычного, — заметил Стэнсон. — Но когда тюлени добираются до какого-либо населенного пункта, то это вызывает ажиотаж».
В министерстве полагают, что на этот раз большая группа животных слишком удалилась от побережья и заблудилась. Гренландские тюлени в декабре традиционно мигрируют из Арктики в южном направлении — к берегам провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, пояснил Стэнсон.
Роддиктон-Байд-Арм расположен на севере острова Ньюфаундленд, в 450 км к северо-западу от столицы провинции — Сент-Джонса.
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В канадском Министерстве рыболовства и океанов считают, что животные слишком удалились от побережья и заблудились.
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