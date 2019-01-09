В Канаде тюлени заполонили небольшой город

Около 40 тюленей практически парализовали транспортное движение канадского города Роддиктон-Байд-Арм в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, двое из них уже попали под колеса автомобилей. Об этом сообщила в среду телекомпания CBC , ссылаясь на мэра Шейлу Фитцджералд.

«Тюлени повсюду: на дорогах и во дворах, на лужайках и парковках, а иногда у самых дверей домов. Если не перевезти их к побережью, боюсь, они не выживут», — приводит телеканал слова градоначальницы.

The seals have taken over in Roddickton-Bide Arm They’ve been spotted all over town, and two of the animals have died, but DFO says that’s normal https://t.co/jT0HnKdt31 pic.twitter.com/ce6gG6oFyo — CBC N.L. (@CBCNL) 9 января 2019 г.

«На них жалко смотреть. Они, очевидно, голодные», — добавила она, высказав предположение, что самостоятельно тюлени выбраться из города не смогут. Реагируя на многочисленные обращения горожан, обеспокоенных состоянием ластоногих, мэрия обратились за помощью к специалистам Министерства рыболовства и океанов.

Как отметил Гэрри Стэнсон, старший сотрудник отдела, занимающегося морскими животными в этом ведомстве, эксперты в настоящее время готовят план вывоза тюленей из города. По его словам, в это время года тюлени часто выбираются на сушу.

«Мы сталкиваемся с подобным явлением каждый год, для ученых в этом нет ничего необычного, — заметил Стэнсон. — Но когда тюлени добираются до какого-либо населенного пункта, то это вызывает ажиотаж».

В министерстве полагают, что на этот раз большая группа животных слишком удалилась от побережья и заблудилась. Гренландские тюлени в декабре традиционно мигрируют из Арктики в южном направлении — к берегам провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, пояснил Стэнсон.

Роддиктон-Байд-Арм расположен на севере острова Ньюфаундленд, в 450 км к северо-западу от столицы провинции — Сент-Джонса.