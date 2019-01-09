ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Канаде тюлени заполонили небольшой город

10.01.2019 20:35 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Около 40 тюленей практически парализовали транспортное движение канадского города Роддиктон-Байд-Арм в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, двое из них уже попали под колеса автомобилей. Об этом сообщила в среду телекомпания CBC, ссылаясь на мэра Шейлу Фитцджералд.

«Тюлени повсюду: на дорогах и во дворах, на лужайках и парковках, а иногда у самых дверей домов. Если не перевезти их к побережью, боюсь, они не выживут», — приводит телеканал слова градоначальницы.

«На них жалко смотреть. Они, очевидно, голодные», — добавила она, высказав предположение, что самостоятельно тюлени выбраться из города не смогут. Реагируя на многочисленные обращения горожан, обеспокоенных состоянием ластоногих, мэрия обратились за помощью к специалистам Министерства рыболовства и океанов.

Как отметил Гэрри Стэнсон, старший сотрудник отдела, занимающегося морскими животными в этом ведомстве, эксперты в настоящее время готовят план вывоза тюленей из города. По его словам, в это время года тюлени часто выбираются на сушу.

«Мы сталкиваемся с подобным явлением каждый год, для ученых в этом нет ничего необычного, — заметил Стэнсон. — Но когда тюлени добираются до какого-либо населенного пункта, то это вызывает ажиотаж».

В министерстве полагают, что на этот раз большая группа животных слишком удалилась от побережья и заблудилась. Гренландские тюлени в декабре традиционно мигрируют из Арктики в южном направлении — к берегам провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, пояснил Стэнсон.

Роддиктон-Байд-Арм расположен на севере острова Ньюфаундленд, в 450 км к северо-западу от столицы провинции — Сент-Джонса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канадском Министерстве рыболовства и океанов считают, что животные слишком удалились от побережья и заблудились.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Иск актрисы Эшли Джадд к Вайнштейну о сексуальных домогательствах отклонен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика