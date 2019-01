В Канаде тюлени заполонили небольшой город

Около 40 тюленей практически парализовали транспортное движение канадского города Роддиктон-Байд-Арм в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, двое из них уже попали под колеса автомобилей. Об этом сообщила в среду телекомпания CBC , ссылаясь на мэра Шейлу Фитцджералд.

«Тюлени повсюду: на дорогах и во дворах, на лужайках и парковках, а иногда у самых дверей домов. Если не перевезти их к побережью, боюсь, они не выживут», — приводит телеканал слова градоначальницы.

The seals have taken over in Roddickton-Bide Arm