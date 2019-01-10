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Закружил всех хоровод

11.01.2019 — Новости Культуры | Навiны Палесся  
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Закружил всех хоровод

Четвертого января в Столинском городском доме культуры прошел Новогодний утренник, инициатором которого выступила районная организация республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Артисты городского Дома культуры подготовили для ребят и их родителей интересную праздничную программу, наполненную веселыми играми, танцами, забавными конкурсами и тематическими  загадками. Всем участникам мероприятия понравилось водить хороводы и наблюдать за действом, которое разыграли Снегурочка, Баба Яга и ростовые куклы: находчивый Зайчишка, веселый Пес, отважный Бельчонок, и уже всем полюбившиеся Мишка-Топтыжкаи  конь Юлиан из мультфильма «Три богатыря».  С нетерпением присутствующие ждали встречи с Дедом Морозом, который подготовил для ребят испытания и конкурсы. Далее традиционно зажгли новогоднюю красавицу, а после дети с нетерпением ждали своей очереди, чтобы рассказать Дедушке Морозу стихотворение и получить за это конфеты.

В завершение мероприятия каждый получил новогодний подарок от районной организации республиканского общественного  объединения «Белая Русь». Председатель  организации  Вячеслав Николаевич Шелест поздравляет жителей района с новогодними и рождественскими праздниками и    желает всем крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей, радости и оптимизма.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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Четвертого января в Столинском городском доме культуры прошел Новогодний утренник, инициатором которого выступила районная...
 
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