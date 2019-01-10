Радуйся, мир!

















По традиции на Рождество в Столинском храме в честь Вознесения Господня воспитанники воскресной школы показывают праздничное представление для прихожан.

В этот светлый день, 7 января, приехали посмотреть спектакль дети и молодые люди с инвалидностью, их родители и близкие из Столина, Речицы и других населённых пунктов.

А в конце представления все получили сладкие подарки от Деда Мороза.

Александр НИКИФОРЕНКО

Седьмого января на Рождество Христово в Столинском городском доме культуры прошёл праздничный концерт. Воспитанники воскресной школы при храме святителя Луки славили рождённого Спасителя – Господа Иисуса Христа.

С рождественского тропаря «Рождество твое Христе Боже наш…» началась программа.

С праздником всех зрителей поздравил отец Василий, священник храма святителя Луки: «Господь смиловался над нами и дал нам снега и небольшой мороз, чтобы было все так, как мы привыкли. Эта зимняя красота являет нам силу чистоты в Господе. По словам пророка «Если будут грехи ваши яко багряная, как снег убелю их». Будем молиться и надеяться, что родившийся Христос поможет нам в борьбе с нашими немощами и прегрешениями».

Со сцены прозвучала история праздника. Ведущие вспомнили город Вифлеем, Пресвятую Богородицу с Иосифом, путеводную звезду, волхвов с золотом, ладаном, смирной, новорождённого Иисуса в яслях.

«Младенец Иисус был рождён – хвалу пою я ему…» Эта мелодия разливалась по зрительному залу ребятами младшей группы под руководством учителя пения Веры Владимировны Кувшиновой.

Театральная миниатюра рассказала историю деда Ивана, который очень ждал Христа в гости в рождественский Сочельник.

Продолжил программу танец маленьких ангелов. Во время исполнения композиции «Рождество» на сцене показали, как радостно проводить главный зимний праздник: съездить в гости к родителям, обменяться подарками, окружить близких добротой и заботой, и самое главное – наполнить своё сердце любовью и благодарностью.

До глубины души тронуло стихотворение, продекламированное прихожанкой храма Светланой Савошинской.

История о мальчике Ване «В рождественском лесу» показала, какими сильными мы можем быть с Богом: избавиться от страха, лени, хитрости. Только нужно попросить об этом Господа. А далее была финальная песня в исполнении всех участников.

Помощник руководителя по работе с молодёжью Пинско-Лунинецкой епархии, руководитель воскресной школы Владислав Нечай поздравил присутствующих с праздником. Ребятам вручили рождественские подарки.

Концерт закончился, но ощущение радости, гармонии и душевного мира не покидало целый день.

P.S. Организаторы праздника выражают благодарность преподавателям и родителям, принимавшим участие в подготовке праздника, отдельные слова признательности – Буян Анне Николаевне.

Светлана МОРОЗ

Ранним утром 7 января многие жители спешили в храм Казанской Божией Матери г. Давид-Городка, чтобы всем вместе прославить Рождество Спасителя.

Настоятель храма митрофорный протоиерей Григорий Кожановский поздравил всех с этим великим праздником и пожелал, празднуя это событие, постараться обновить в нашей памяти постоянное присутствие Бога среди нас.

Большой концерт представили воспитанники воскресных школ при храме Казанской Богоматери г. Давид-Городка и храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя аг. Рубель под руководством художественного руководителя Рубельского дома культуры Лемеза Валентины Михайловны. Дети исполняли рождественские песни, читали стихи. Вся программа порадовала всех прихожан храма.

Нина КРОХ

На свята ў царкве Ражджаства Хрыстова аг. Вялікае Малешава вучні нядзельнай школы пад кіраўніцтвам Ірыны Іванаўны Бялка падрыхтавалі святочны паказ.

Парадавалі прыхаджан больш за 30 дзяцей малодшай і старэйшай груп, якія ыканалі песні і расказалі вершы. Нараджэнне Іісуса Хрыста – цуд, які быў пасланы чалавецтву. І нават праз тысячагоддзі ён нагадвае нам, што толькі шчырая вера ў Бога даруе нам нашы грахі.

Пасля выступлення ўсе дзяўчынкі і хлопчыкі атрымалі салодкія падарункі. Настаяцель храма – іярэй Іаан далучыўся да віншаванняў і пажадаў сваім землякам душэўнага спакою і радасці ў іх сем’ях. А тых жыхароў аграгарадка, у якіх не атрымалася наведаць царкву, радуе святочная батлейка, якую зрабілі каля царквы. Дарэчы, каля яе стаялі вучні нядзельнай школы, пераапранутыя ў вешчуноў.

Ганна МЕЛЬНІК

Девятого января в Речицком городском доме культуры состоялся традиционный Рождественский утренник, который собрал многочисленных гостей.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Леонтий поздравил собравшихся с Рождеством и Святками, пожелал всем взрослым и детям сохранять Рождественскую радость и, вдохновляясь ей, стремиться нести в мир весть о Господе нашем Иисусе Христе своими добрыми делами и словами.

Воспитанники воскресной школы подготовили и представили праздничную программу. Самые маленькие прихожане, которые посещают младшую группу, под руководством преподавателя Людмилы Владимировны Курган прочитали стихи, выступили с костюмированным сценическим представлением, а ребята старшей группы вместе с преподавателем Ольгой Ивановной Щука подготовили стихотворения и песни, в которых прославляли Бога и светлый праздник Рождества.

Праздничный концерт проходил по-особому: торжественно и по-детски искренне. Всех выступающих зрители принимали горячими аплодисментами. Не менее приятные впечатления подарили участники церковного хора, которые исполнили ряд рождественских песнопений и колядки.

Отец Леонтий сердечно поблагодарил участников Рождественского утренника, преподавателей воскресной школы и участников церковного хора за их труд, чтобы праздник удался. В завершение мероприятия все вместе исполнили «Рождество Христово, Ангел прилетел».

Все воспитанники воскресной школы получили рождественские подарки. Протоиерей Леонтий вручил сладкие подарки воспитанникам социально-педагогического центра и членам Белорусского общества инвалидов, а также подготовили подарки для учащихся центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в р. п. Речица и прихожан храма, которые в свое время пели в хоре, а ныне по состоянию здоровья не смогли присутствовать на мероприятии.

Каждый ушел из Дома культуры со светлым чувством в душе, а родители воспитанников воскресной школы еще долго делились впечатлениями от высокого уровня организации мероприятия и благодарили отца Леонтия, преподавателей школы и церковный хор за подаренную духовную радость. Они отмечали, что утренник прошел по-семейному тепло и душевно.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

В период рождественских праздников во всех храмах, костелах, церквях проходят праздничные богослужения.

Седьмого января в Столинской церкви ЕХБ прошло вечернее детское служение. Такие служения воскресной школы стали доброй традицией. Наши детки под руководством учителей показали в постановочной форме рождение Младенца Христа, пастухов, которые первыми пришли к яслям младенца, мудрецов Востока, проделавших большой путь в Вифлеем после появления новой звезды, чтобы принести дары – золото, ладан и смирну. Именно через мудрецов многие и жестокий царь Ирод узнали о рождении Нового Царя, о котором ликовало небо и земля, природа и все стихии.

Все люди ликуйте, в сей день торжествуйте – в день Христова Рождества!

Илья ВАКУЛИЧ

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