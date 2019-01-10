|
Ребенок потерял на отдыхе любимую игрушку. Мама и сотрудники отеля разработали настоящую операцию
11.01.2019 13:20 — Новости Культуры | Tut.by
Американка Анна Пикард прекрасно отдохнула с семьей на Гавайях. Но вернувшись домой, она поняла, что случайно забыла в отеле мягкого мишку сына. Дузер был буквально одержим медведем. Но женщина нашла выход,
Анна сказала сыну, что медведь решил продлить себе отдых, а сама написала электронное письмо в отель. Сотрудники отеля нашли забытого медведя. Вместо того, чтобы просто отправить мишку по почте, они решили подыграть женщине. Животному устроили отдых по высшему разряду.
Анна и Дузер регулярно получали фотографии, как мишка гуляет, загорает, посещает спа-салон, а также общается со своим другом — игрушечным тюленем.
Вчера мишка вернулся домой после прекрасного отдыха.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американка Анна Пикард прекрасно отдохнула с семьей на Гавайях. Но вернувшись домой, поняла, что случайно забыла в отеле мягкого мишку сына. Дузер был буквально...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)