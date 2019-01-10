Ребенок потерял на отдыхе любимую игрушку. Мама и сотрудники отеля разработали настоящую операцию

Американка Анна Пикард прекрасно отдохнула с семьей на Гавайях. Но вернувшись домой, она поняла, что случайно забыла в отеле мягкого мишку сына. Дузер был буквально одержим медведем. Но женщина нашла выход, пишет indianexpress.com.













Анна сказала сыну, что медведь решил продлить себе отдых, а сама написала электронное письмо в отель. Сотрудники отеля нашли забытого медведя. Вместо того, чтобы просто отправить мишку по почте, они решили подыграть женщине. Животному устроили отдых по высшему разряду.

Анна и Дузер регулярно получали фотографии, как мишка гуляет, загорает, посещает спа-салон, а также общается со своим другом — игрушечным тюленем.

Вчера мишка вернулся домой после прекрасного отдыха.