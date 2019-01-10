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Минчанин выловил щуку весом более 8 кг на лесном озере
11.01.2019 14:51 — Новости Культуры | Tut.by
Минчанин Алексей Сухих словил щуку весом 8 кг на лесном озере, расположенном в Полоцком районе, сообщает
Как рассказал автор письма, «щуку взяли на жерлицу (рыболовная снасть для ловли щук и других хищных рыб. — Прим. TUT.BY). (…) Поклевки были, но щука бросала живца, практически не разматывая снасть. Эта трофейная взяла вскоре после рассвета. Проводок — вольфрам, хотя рядом стояли жерлицы и с флюорокарбоном. Главное было попасть хищнику под нос».
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Минчанин Алексей Сухих словил щуку весом 8 кг на лесном озере, расположенном в Полоцком районе.
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