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ФОТОФАКТ: В Бресте состоялся ежегодный Рождественский бал
12.01.2019 09:35 — Новости Культуры | БелТА
Александр и Людмила Парада во время Рождественского бала
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском театре драмы 11 января состоялся ежегодный Рождественский бал, который традиционно проходит в рамках международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера". Под музыку Брестского городского духового оркестра под руководством Валерия Коваля жители и гости города станцевали классические танцы - вальс, танго, краковяк и др.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском театре драмы 11 января состоялся ежегодный Рождественский бал, который традиционно проходит в рамках международного...
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