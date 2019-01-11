ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как стаи из тысяч скворцов образуют «живые» облака необычной формы

12.01.2019 10:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зимой жители некоторых стран становятся свидетелями необычного явления — мурмурации. Это полет тысяч птиц, которые двигаются почти синхронно, а форма стаи завораживает. Ученые до сих пор гадают, как им это удается.


Тысячи скворцов летят к месту гнездования у города Или, графство Кембриджшир (Великобритания). 24 декабря 2018-го

Стая птиц возле города Рахат на юге Израиля, февраль 2015-го. Такое явление часто называют танцем скворцов, а в научной литературе — мурмурацией

Это полет множества птиц (до 100 тысяч особей), движение которых поражает своей синхронностью и необычной формой. Стая как бы сжимается и разжимается, динамично меняя форму. На снимке: пернатые окружили башню туристического аттракциона в Брайтоне, Великобритания, февраль 2018-го

Обычно мурмурацию можно наблюдать в зимние месяцы во время миграции

Перелет совершают птицы, живущие в северной и восточной частях Европы, в то время как остальные обычно ведут оседлый образ жизни. На фото: корова рядом со стаей птиц у города Рахат, Израиль, декабрь 2018-го

Стаю птиц в форме кита удалось запечатлеть в районе Чарльтон-он-Отмура (южная Англия) в феврале 2016-го. Во время перелета скворцы преодолевают расстояние от 1 до 2 тысяч километров — на юг Европы, северо-запад Африки и в Индию

Облако из пернатых в небе над израильским городом Нетивот, декабрь 2015 года. Гул такой стаи, говорят, может заглушить даже шум транспорта. А впечатлительные люди иногда принимают в темноте стаю птиц за НЛО

А на этом фото из Израиля скворцов так много, что они напоминают грозовую тучу. Город Рахат, февраль 2015-го. Обычно эти птицы сбиваются в стаи, а они в свою очередь — в колонии. Полет из тысяч особей впечатляет: они синхронно поворачиваются, парят и приземляются

У сельскохозяйственной коммуны Бейт-Кама на юге Израиля, январь 2018-го. Птицы не сталкиваются друг с другом, и ученые долгое время не могли даже с помощью сложных компьютерных моделей объяснить, как они согласуют свои движения

Есть предположение, что скворцы стремятся поддерживать оптимальную плотность стаи, чтобы иметь возможность собирать информацию из своего окружения. И таким образом, например, защищаются от хищника — ястреб попросту не может выбрать одну жертву (так называемый «эффект замешательства»). Похожим образом действуют огромные стаи рыб

Такое зрелище можно наблюдать в вечерние часы, перед тем, как птицы устроятся на ночь. Снимок сделан у города Рахат, Израиль, в феврале 2018 года

Стая, по форме напоминающая большую птицу, возле израильской Бейт-Кама, январь 2018-го

Скорость птиц может достигать 40 км в час

По еще одной версии, птицы собираются в такие стаи, чтобы согреться ночью во время долгого перелета и обмениваться информацией, например о местах хорошего кормления

Пернатые парят над свалкой недалеко от израильского города Рахат, 2018 год. Увидеть такую стаю — большое везение и впечатление

Скворцы и черные коршуны снуют над экскаватором, Израиль, январь 2019 года. Полет таким «облаком» далеко не единственный впечатляющий навык скворцов. Эти пернатые могут имитировать звуки других видов птиц (например, поют на манер тропических, вернувшись с юга) и животных — изображают кваканье лягушек, блеяние овец, даже лаяние собак. А в художественной литературе описаны случаи, когда скворцы изображали звуки печатной машинки
 
 
Ссылка на источник 170
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Птицы двигаются синхронно и не сталкиваются друг с другом. Ученые до сих пор гадают, как им это удается.
 
Новости дня
Новости культуры
 
ФОТОФАКТ: В Бресте состоялся ежегодный Рождественский бал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика