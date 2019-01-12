Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» больше 50 миллионов долларов

Бывшая возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит примерно 19% от прибыли, которую принесет фильм «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера. Об этом пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на саму Остин. С момента выхода картины в прокат в ноябре ее сборы, как подсчитало издание, составили уже £600 млн ($770,6 млн).





С Меркьюри Остин, как напоминает Daily Mail, познакомились еще в 1970 году, до того, как артист стал популярным. Девушке на тот момент было 19 лет. С музыкантом они впоследствии заключили помолвку, но она распалась. Тем не менее на протяжении всей жизни с Остин Меркьюри сохранял теплые дружеские отношения.​

Согласно завещанию артиста, после его смерти в 1991 году женщина получила право на 50% доходов от произведений, связанных с именем Меркьюри. Еще по 25% музыкант оставил своим родителям и сестре. Затем доля Остин увеличилась. Права на еще 25% доходов своего экс-возлюбленного она получила после смерти его родителей.



Помимо этого, Остин, по данным Daily Mail, Меркьюри оставил свой особняк на западе Лондона стоимостью £20 млн ($25,7 млн), а также большую часть своего состояния в £9 млн ($11,5 млн; женщине, как отмечает таблоид, в том числе, досталась коллекция произведений искусства артиста и приобретенная им мебель Людовика XV).

Согласно финансовым отчетам, будущие доходы от фильма «Богемская рапсодия» распределятся между близкими Меркьюри и тремя выжившими коллегами артиста по группе — гитаристом Брайаном Мэем, барабанщиком Роджером Тейлором и басистом Джоном Диконом, замечает газета. Это, как подсчитал таблоид, означает, что Остин в итоге получит около 19% от прибыли фильма. Эта сумма, по данным Daily Mail, составит порядка £40 млн ($51,2 млн).

Работа Брайана Сингера «Богемская рапсодия», рассказывающая о группе Queen и их вокалисте Фредди Меркьюри, вышла в прокат в ноябре. В начале 2019 года фильм был отмечен жюри премии «Золотой глобус». Картина была признана ими лучшей драмой.