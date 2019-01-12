Духовность: КАЛЕНДАРЬ 2019 ГОДА

Православные праздники
и памятные дни
28.04 — Воскресение Христово. Пасха
Двунадесятые переходящие праздники:
21.04 — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
06.06 — Вознесение Господне.
16.06 — День Святой Троицы. Пятидесятница.
Двунадесятые непереходящие праздники:
07.01 — Рождество Христово.
19.01 — Богоявление или Крещение Господне.
15.02 — Сретение Господне.
07.04 — Благовещение Пресвятой Богородицы.
19.08 — Преображение Господне.
28.08 — Успение Пресвятой Богородицы.
21.09 — Рождество Пресвятой Богородицы.
27.09 — Воздвижение Креста Господня.
04.12 — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Великие праздники:
14.01 — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого.
7.07 — Рождество Иоанна Предтечи.
12.07 — Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
11.09 — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
14.10 — Покров Пресвятой Богородицы.
Собор Белорусских святых:
7.07 — Собор Белорусских святых.
3.11 — Собор новомучеников и исповедников земли Белорусской.
Многодневные посты:
11.03 — 27.04 — Великий пост.
24.06 — 11.07 — Петров пост.
14.08 — 27.08 — Успенский пост.
28.11 — 06.01. 2020 г. — Рождественский (Филиппов) пост.
Сплошные седмицы:
(по средам и пятницам поста нет)
7.01 — 17.01 — Святки.
18.02 — 23.02 — Мытаря и фарисея.
4.03 — 9.03 — Сырная (Масленица).
28.04 — 4.05 — Пасхальная (Светлая).
17.06 — 23.06 — Троицкая.
Дни особого
поминовения усопших:
07.05 — Радоница.
15.06 — Троицкая суббота.
02.11 — Димитриевская суббота.
Католические торжества,
праздники и памятные дни
1.01 — Пресвятой Богородицы Марии.
6.01 — Богоявление Господне. Три Короля.
2.02 — Сретение Господне.
6.03 — Пепельная среда (начало Великого поста).
19.03 — Святого Иосифа.
25.03 — Благовещение.
14.04 — Вербное воскресенье.
21.04 — Пасха. Светлое Христово Воскресение.
30.05 — Вознесение Господне.
9.06 — Сошествие Духа Святого.
20.06 — Пресвятого Тела и Крови Христа.
24.06 — Рождество святого Иоанна Крестителя.
29.06 — Святых апостолов Петра и Павла.
2.07 — Будславской Богоматери.
6.08 — Преображение Господне.
15.08 — Успение Пресвятой Девы Марии.
14.09 — Воздвижение Святого Креста.
1.11 — Всех Святых.
2.11 — Поминовение всех усопших.
1.12 — Первое воскресенье Адвента.
8.12 — Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
25.12 — Рождество Христово.
Мусульманские памятные даты
и праздники на 2019 год
(1440 — 1441 гг.
хиджры)
7 — 8.03 — Ночь Рагаиб — женитьба родителей Пророка Мухаммада (мир ему!).
2 — 3.04 — Ночь Мирадж — вознесение Пророка Мухаммада (мир ему!) к Аллаху.
19 — 20.04 — Лейлят-аль-Бараа — Ночь очищения от грехов.
6.05 — Ураза — начало мусульманского поста.
31.05 — 1.06 — Лейлят-аль-Кадр: Ночь предопределения.
4.06 — Ид аль-Фитр — праздник разговения Ураза-байрам.
10.08 — День Арафа — стояние на горе Арафа.
11 — 14.08 — Ид аль-Адха: праздник жертвоприношения Курбан-байрам.
31.08 — начало Нового 1441 года по мусульманскому календарю.
9.09 — Ашура — День поминовения пророков и посланников Аллаха (мир им!).
8 — 9.11 — Мавлид ан-Наби — День Рождения Пророка Мухаммада (мир ему!).
Еврейские праздники
и памятные дни
21.01 — Ту би-Шват (Новый год деревьев).
21.03 — Пурим (Праздник веселья и радости).
20.04 — Песах (Пасха) 1-й день.
23.05 — Лаг ба-Омер.
9.06 — Шавуот (праздник дарования Торы).
11.08 — Пост 9 Ава.
30.09 — 1.10 — Рош а-Шана 5780 (еврейский Новый год).
9.10 — Йом Киппур (День искупления).
14 — 20.10 — Суккот (Праздник шалашей).
22.10 — Симхат Тора (Радость Торы).
23 — 30.12 — Ханука (Праздник света и чуда).
«СБ. Беларусь сегодня».