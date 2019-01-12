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Духовность: КАЛЕНДАРЬ 2019 ГОДА

13.01.2019 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Духовность: КАЛЕНДАРЬ 2019 ГОДА

Православные праздники

 и памятные дни

28.04 — Воскресение Христово. Пасха

Двунадесятые переходящие праздники:

21.04 — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

06.06 — Вознесение Господне.

16.06 — День Святой Троицы. Пятидесятница.

Двунадесятые непереходящие праздники:

07.01 — Рождество Христово.

19.01 — Богоявление или Крещение Господне.

15.02 — Сретение Господне.

07.04 — Благовещение Пресвятой Богородицы.

19.08 — Преображение Господне.

28.08 — Успение Пресвятой Богородицы.

21.09 — Рождество Пресвятой Богородицы.

27.09 — Воздвижение Креста Господня.

04.12 — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Великие праздники:

14.01 — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого.

7.07 — Рождество Иоанна Предтечи.

12.07 — Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

11.09 —  Усекновение главы Иоанна Предтечи.

14.10 — Покров Пресвятой Богородицы.

Собор Белорусских святых:

7.07 — Собор Белорусских святых.

3.11 — Собор новомучеников и исповедников земли Белорусской.

Многодневные посты:

11.03 — 27.04 — Великий пост.

24.06 — 11.07 — Петров пост.

14.08 — 27.08 — Успенский пост.

28.11 — 06.01. 2020 г.  — Рождественский (Филиппов) пост.

Сплошные седмицы:

(по средам и пятницам поста нет)

7.01 — 17.01 —  Святки.

18.02  — 23.02 — Мытаря и фарисея.

4.03 — 9.03 — Сырная (Масленица).

28.04 — 4.05 — Пасхальная (Светлая).

17.06 — 23.06 — Троицкая.

Дни особого

поминовения усопших:

07.05 — Радоница.

15.06 — Троицкая суббота.

02.11 — Димитриевская суббота.

 

Католические торжества,

праздники и памятные дни

1.01 — Пресвятой Богородицы Марии.

6.01 — Богоявление Господне. Три Короля.

2.02 — Сретение Господне.

6.03 — Пепельная среда (начало Великого поста).

19.03 — Святого Иосифа.

25.03 — Благовещение.

14.04 — Вербное воскресенье.

21.04 — Пасха. Светлое Христово Воскресение.

30.05 — Вознесение Господне.

9.06 — Сошествие Духа Святого.

20.06 — Пресвятого Тела и Крови Христа.

24.06 — Рождество святого Иоанна Крестителя.

29.06 — Святых апостолов Петра и Павла.

2.07 — Будславской Богоматери.

6.08 — Преображение Господне.

15.08 — Успение Пресвятой Девы Марии.

14.09 — Воздвижение Святого Креста.

1.11 — Всех Святых.

2.11 — Поминовение всех усопших.

1.12 — Первое воскресенье Адвента.

8.12  — Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

25.12 — Рождество Христово.

 

Мусульманские памятные даты

и праздники на 2019 год

(1440 — 1441 гг.

хиджры)

7 — 8.03   — Ночь Рагаиб — женитьба родителей Пророка Мухаммада (мир ему!).

2 — 3.04 — Ночь Мирадж — вознесение Пророка Мухаммада (мир ему!) к Аллаху.

19 — 20.04 — Лейлят-аль-Бараа — Ночь очищения от грехов.

6.05 — Ураза — начало мусульманского поста.

31.05 — 1.06 — Лейлят-аль-Кадр: Ночь предопределения.

4.06 — Ид аль-Фитр — праздник разговения Ураза-байрам.

10.08 — День Арафа — стояние на горе Арафа.

11 — 14.08 — Ид аль-Адха: праздник жертвоприношения Курбан-байрам.

31.08 — начало Нового 1441 года по мусульманскому  календарю.

9.09 — Ашура — День поминовения пророков и посланников Аллаха (мир им!).

8 — 9.11 — Мавлид ан-Наби — День Рождения Пророка Мухаммада (мир ему!).

 

Еврейские праздники

и памятные дни

21.01 — Ту би-Шват (Новый год деревьев).

21.03 — Пурим (Праздник веселья и радости).

20.04 — Песах (Пасха) 1-й день.

23.05 — Лаг ба-Омер.

9.06 — Шавуот (праздник дарования Торы).

11.08 — Пост 9 Ава.

30.09 — 1.10 — Рош а-Шана 5780 (еврейский Новый год).

9.10 — Йом Киппур (День искупления).

14 — 20.10 — Суккот (Праздник шалашей).

22.10 — Симхат Тора  (Радость Торы).

23 — 30.12  — Ханука (Праздник света и чуда).

«СБ. Беларусь сегодня».

 


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Православные праздники  и памятные дни 28.04 — Воскресение Христово. Пасха Двунадесятые переходящие праздники: 21.04 — Вход Господень в Иерусалим (Вербное
 
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