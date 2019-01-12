Фотоотдых. «Патриотизму евреев стоит поучиться». Белорусы делятся впечатлением от поездки в Израиль

Думаю, все знают о государстве Израиль, но хорошо, если один из десяти человек в курсе, откуда эта страна взялась. Я не историк, и пусть где-то меня заклеймят позором за невежество, но в свое время искренне попытался разобраться в этом вопросе. А потом отправился с семьей и 7-месячным сыном в путешествие.

Автор «Фотоотдыха» : читатель Максим Цыбульский



В Хайфе есть фуникулер с побережья на вершину горы Кармэль

Слышал, что государство это образовалось после Второй мировой войны, слышал о многочисленных войнах евреев с арабами, но не было повода вдаваться в подробности, пока мы не спланировали очередную нашу поездку на «землю обетованную».

«Обетованная» — это значит не «обитаемая», а скорее «обещанная», ту, в которую Моисей обещал привести евреев, когда они были отпущены из Египта (именно отпущены, для этого им пришлось навести на египтян десять «казней», включая нашествие жаб, мошек и пёсьих мух). «Землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед».

Виза гражданам Беларуси в Израиль не нужна, но это не значит, что вас 100% легко и просто пустят в эту страну. Известно, что общение с иммиграционными специалистами и таможенниками при пересечении границы государства Израиль отнюдь не является формальностью. У моей знакомой таможенники рылись в смартфоне, перелистывали фотографии, читали соцсети, пытаясь понять истинный мотив ее путешествия. А если что не нравится — улетишь на следующем же рейсе обратно.

Особенно тщательно проверяют граждан, побывавших ранее в арабских странах: зачем туда ездили, что делали и так далее. Все эти меры предосторожности продиктованы реальной опасностью терроризма, нелегальной миграции. Ведь еще совсем недавно над головами израильтян летали бомбы и выла сирена воздушной тревоги.



Иерусалим, вид на старый город

Мы к этой строгой проверке подготовились основательно: собрали все финансовые документы, приглашение, страховку и т.д. Из иврита мы знали только «шалом» (это значит «привет») и «мишпаха» — «семья». Как оказалось, сотрудники аэропорта неплохо знают не только английский, но и русский, а многие владеют этим славянским языком в совершенстве.

Так откуда все-таки взялся Израиль? Территория современного Израиля множество раз перекочевывала из рук в руки, менялись народы, населявшие эти земли. Исторически первым еврейским государством сами евреи считают государство царя Давида и Соломона.

Затем были римляне, византийцы, арабы, крестоносцы, мамлюки, после в течение нескольких веков эта территория была частью Османской империи. Начиная с 12-го века, спасаясь от гонений в Европе, на территорию Палестины (так называлась территория, включавшая в себя не только территорию современного Израиля) стали массово возвращаться евреи.





Конец Первой мировой войны и поражение в ней Османской империи означал ее передел. Так территория Израиля попала под контроль Великобритании. В межвоенный период миграция евреев продолжалась, бежали уже не от христиан, а от националистов-антисемитов.

Массовое переселение евреев в конце 30-х годов спровоцировало в Палестине арабское восстание, результатом которого стал закон, существенно ограничивающий миграцию евреев на историческую родину. Подписание этого закона в 1939 году («Белая книга») оказалось приговором для многих евреев, бежавших от Холокоста…

Окончательное решение, куда деваться евреям, было принято только после окончания Второй мировой. Нарастающий конфликт между мусульманами и иудеями заставил Великобританию отказаться от контроля этих территорий, и волей ООН Палестину разделили на две части: еврейскую и арабскую. С этого началась первая арабо-израильская война…





Да, в новое путешествие мы поехали уже не одни: с нами был наш 7-месячный сынок, для него это была первая «большая» поездка. Ну и бабушки тоже увязались хвостом под предлогом «помогать с внуком».

Вообще, идея посещения земли обетованной была весьма прозаична: компания «Белавиа» периодически распродавала билеты на популярные рейсы за полцены, погостить в Израиле тоже было у кого.





Первое, что бросается в глаза после прохождения строгого паспортного контроля: меры безопасности везде, где бы вы ни находились. Во-первых, куча полиции и военных с автоматами. Может, патроны им с собой и не выдают, но кто их знает… Пока мы прошли до железнодорожной станции, которая находится прямо у аэропорта, у нас уже проверили документы, поинтересовались, кто мы и куда едем, что в сумках.

В Израиле вас попросят предъявить на досмотр личные вещи, в том числе — перед входом в супермаркет и в других местах массового скопления людей.

Местом ночлега и обитания нашего в Израиле была Хайфа. Дом наш стоял высоко, а комната выходила окнами на Средиземное море. Погода в ноябре-декабре по нашим меркам теплая: днем до 20 градусов тепла, ночью чуть больше нуля, как у нас в конце сентября.



Хайфа, набережная

Но у них в домах нет центрального отопления, то есть если днем тебе здорово и ты чуть ли не в майке ходишь, то ночью в квартире реально холодно, и дует с этого Средиземного моря в тебя со всех щелей.



Хайфа

В Хайфе русская речь повсюду: в магазине, на рынке, в транспорте. Даже если кто-то из местных на русском не говорит, то всегда рядом найдется человек, кто вам поможет и переведет.

А вот еще один удивительный момент: в Израиле на государственном уровне строго соблюдается шаббат — это время от захода солнца в пятницу до окончания светового дня субботы. В эти часы все заведения закрыты — кафе, магазины, кино, музеи и так далее, работают только экстренные службы.

То есть если не сделал запасы провизии заранее — реально в субботу можешь остаться голодным. Традиция эта исходит с незапамятных времен, когда при сотворении мира последний день недели, коим у иудеев считается суббота, Господь отдыхал, и людям наказал отдыхать и посвятить этот день семье и молитвам. В воскресенье же все в Израиле идут на работу.



Хайфа. Вид из окна на Средиземное море

Хайфа — достаточно большой по площади город, раскинувшийся на холмах вдоль побережья. Одна из основных достопримечательностей — бахайские сады (там находится усыпальница основателя религии бабизма — Баба). Можно сломать голову, если пытаться разобраться в сущности и истории развития бахайской религии, но коротко можно описать следующим образом. Жил в Иране Баб — основатель религии бабизма. За вероотступничество от ислама и по некоторым политическим причинам он был расстрелян. Последователь Баба, Бахаулла, провозгласил себя явлением Бога и был выслан из Ирана, а в итоге заключен в тюрьме города Акко недалеко от Хайфы, где он впоследствии умер и был похоронен.

Бахаи свидетельствуют о том, что существует одна вера в Бога, и все посланники Бога раскрывали ее сущность. И толкование этой веры зависит от того, кто является посланником — Будда, Кришна, Христос, Мухаммед или Бахаулла и т.д. В принципе, довольно приемлемо. Некоторыми принципами вероучения Бахауллы являются равенство мужчин и женщин, отказ от предрассудков (расовых, национальных), устранение крайних форм бедности и богатства, святость брака, отказ от алкоголя и наркотиков, фанатизма, азартных игр, необходимость всеобщего образования, создание новой мировой цивилизации на принципах духовности и многое другое.

У бахаи нет священников, каждый постигает религию самостоятельно. Из всего этого становится ясно, почему Бахаулла и его последователи оказались неугодными и подвергались гонениям.



Вид на Хайфу с горы Кармэль

Посетить Бахайские сады оказалось не так-то легко. На разные их уровни можно попасть с определенных улиц города, а так как все это находится на высоченной горе, то нужно пройти не один километр по серпантину, прежде чем найти нужный вход. На некоторые уровни проход и вовсе «только для просветленных».



Бахайские сады

На доступной туристам территории находится гробница Баба, а остальное — большой парк. Можно отметить идеальную чистоту и порядок на территории садов (чего не скажешь про улицы Хайфы). Правила посещения соответствующие: сюда не ходи, здесь не сиди и т.д.



Гора Кармэль местами довольно дикое место, мы встретили настоящего местного шакала

Первой нашей экскурсионной вылазкой стал Иерусалим. Жене с ребенком пришлось остаться развлекаться в Хайфе, ибо с таким маленьким водитель нас не взял. Кстати, Иерусалим находится в гористой местности и температура воздуха там обычно существенно ниже, чем на побережье. Так что одеваться нужно теплее.



Иерусалим, у городской стены



Иерусалим, стена плача

Общее впечатление от посещения этого города: да, все круто, древность, история, архитектура, все интересно преподносится гидом (опять же в стиле «евреи — избранные»). Но: Иерусалим стал не просто местом паломничества, а заурядной туристической «Меккой», где, как и везде, полно туристов, водитель завозит тебя в определенный магазин, потом в определенное кафе и т.д.



Иерусалим, старый город

Причем посетителей «обрабатывают» так ненавязчиво, что народ как бешеный скупает магнитики, брелоки, какие-то красные ниточки (вроде бы они что-то значат и символизируют у иудеев, но у православных тоже идут на ура от 3 до 10 шекелей, «от сглаза»). Все эти безделушки берут партиями «и по самым низким ценам в Израиле». Ясное дело: спрос рождает предложение, но мне было как-то от всего этого неуютно.





На обратном пути в Хайфу из уст экскурсовода мы выслушали монолог о том, как становится труднее жить в Израиле, о том, что в семьях арабов очень много детей, и те скоро вытеснят евреев. И вообще, что все беды иудеев из-за арабов и тому подобное…



В еврейских семьях традиционно много детей, Иерусалим

Мертвое море, я считаю, это обязательное место для посещения в Израиле. Водитель нам сказал, что за последние годы оно сильно помелело, так как арабы на противоположном берегу реки Иордан берут много пресной воды. «Опять все беды из-за них, ну ё-моё!» — подумал я.





Дорога к месту нашего отдыха шла вдоль западного берега реки Иордан, по которой проходит часть израильско-иорданской границы. Отрезок этого пути мы ехали транзитом, нигде не останавливаясь. Водитель поведал, что некоторое время назад с высоток на иорданской стороне дорогу иногда обстреливали, поэтому с определенной периодичностью вдоль трассы установлены специальные бетонные отбойники: если по вам начинают стрелять, нужно заехать за эти заграждения и вызывать помощь.



По дороге к Мертвому морю



Эхо войны

Мертвое море действительно впечатляет: вокруг красно-желтого цвета пустыня, скалы, и только кое-где вдоль берега можно повстречать зоны отдыха — явно рукотворные оазисы, куда подведена пресная вода и остальные блага цивилизации.



Мертвое море





Из «оазиса», в котором мы остановились, можно было добраться до места купания пешком, или… на тракторе! Который таскает к берегу и обратно вереницу тележек один раз в полчаса. Даже зимой, когда не очень-то жарко, но все же вода достаточно теплая для купания, на берегу я чувствовал себя некомфортно: суперсухой соленый воздух раздражал глаза, а во рту был постоянный горько-солоноватый привкус.



Мертвое море

После купания (прикольно, вода действительно настолько плотная, что на ней и вправду можно лежать) все малейшие царапинки, трещинки, прыщики на вашем теле начинают жутко щипать, а волосы покрываются соленой коркой. Кожу на лице стягивает так, что больно улыбаться.



На берегу мертвого моря вместо песка — соль

Представляю, что будет, если к этому добавить еще +35 — 40-градусную жару в летние месяцы — это ад. Однако многим эти спа-процедуры на грани выживания очень даже нравятся: грязи, серные источники, косметика мертвого моря — это огромный бизнес. И пока арабы выкачивают пресную воду из реки Иордан — мертвое море становится еще более соленым…



Судя по лицам — «наши». И котики

Город Акко находится в 30 минутах езды от Хайфы, добраться на маршрутке для нас было нетрудно.



Хамат-Гадер

Так как место не столь популярно, туристов в Акко поменьше, но и там промышляют местные «джентльмены удачи»: по территории старого города то и дело снует парень с большим туристическим рюкзаком за плечами, фотоаппарат наперевес. Легенда такова: у туриста внезапно закончились все деньги, помогите Христа ради, кто чем может.

А вообще в Акко стоит поехать — древний город-крепость, а еще там очень вкусный фалафель (это такие жареные шарики из нута), едят его с оливками, хумусом, питой, овощами.



Акко, пристань



Акко, старый город

Еще одним местом, куда мы съездили полным составом, с ребенком, был, как сейчас модно выражаться, спа-курорт Хамат-Гадер — это место на севере Израиля на пересечении с границами Иордании и Сирии, известное еще со времен древних римлян. Вокруг горячих минеральных источников были выстроены римские термы. Сейчас кроме всего прочего там находится крокодилья ферма и небольшой зоопарк.





Занимательно, что дорога в Хамат-Гадер пролегает мимо известного туристического места Ярденит, расположенного возле устья реки Иордан, вытекающей из озера Твери. Простым туристам и неискушенным паломникам это место преподносится как место крещения Иисуса Христа, там, конечно, все обустроено под прием приезжих: сувениры, ресторан, магазин.

Но вся соль заключается в том, что место это создано по распоряжению министерства туризма Израиля в 1981 году как запасная площадка для крещения, и к реальному Иисусу не имеет никакого отношения. На самом деле исторически признанное место крещения Иисуса Христа находится ниже по течению реки, а из-за изменения русла за последние 2000 лет вообще находится на территории королевства Иордания. Вот такая история. Выводы каждый сделает сам.





Как бы то ни было, сколько еще противоречивых фактов мне ни пришлось бы узнать об этом маленьком иудейском государстве, а все равно не могу не отнестись с уважением к тому, с какой стойкостью и мужеством отстаивает Израиль свое право на суверенное существование, каким дружным и сплоченным должен быть народ, чтобы противостоять внешним вызовам и сохранять мир в стране. Я думаю, патриотизму евреев стоило бы поучиться и нам, белорусам.





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