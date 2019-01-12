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Талант и творчество ведут к успеху

13.01.2019 — Новости Культуры | Газета Авангард  
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Воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств приняли участие в XXI открытом региональном фестивале-конкурсе детского творчества «Рождественская музыкальная лестница», который прошел в Жлобине. Наградой за их мастерство и профессионализм стали заслуженные призовые места.

Талант и творчество ведут к успеху
Юные артисты
Талант и творчество ведут к успеху
Валерия Михаленко и Каролина Сергачева с педагогом Инной Орловой

Для более 200 мальчишек и девчонок конкурс стал прекрасной возможностью не только уверенно заявить о себе, но и обрести новых друзей, ведь для участия в мероприятии на Жлобинщину приехали гости из Светлогорска, Буда-Кошелево и Уварович. На конкурсе было представлено 27 творческих номеров. Юные таланты и дарования с вокальными и хореографическими номерами выступили на сцене Дворца культуры металлургов.

Несмотря на то что конкурс проводится ежегодно уже в 21-й раз, наши ребята впервые принимали в нем участие, однако это не помешало им стать победителями в своих номинациях и возрастных категориях.

Так, в номинации «Соло-вокал» дипломами 1-й степени награждены Валерия Михаленко и Каролина Сергачева, в номинации «Вокальный ансамбль» дипломом за участие награжден образцовый вокальный ансамбль народной песни «Танок». Также диплом за участие получила и Амина Сарыева. Все ребята отмечены памятными призами и подарками.

Светлана МЕДВЕДЕВА.
Фото автора и из архива Буда-Кошелевской ДШИ.

 
 
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Воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств приняли участие в XXI открытом региональном фестивале-конкурсе детского творчества...
 
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