Авиадиспетчеры США без зарплаты почти месяц. Канадские коллеги кормят их пиццей

Канадские авиадиспетчеры послали несколько сотен пицц своим американским коллегам, вынужденным работать без зарплаты из-за «шатдауна» — частичной приостановки работы правительства США.

Все началось с того, что диспетчер в Эдмонтоне в знак поддержки решил купить пиццу своим коллегам на Аляске. Эти центры воздушного контроля находятся близко, и диспетчеры часто общаются.

«Они каждый день говорят с этими людьми по телефону и считают их своими коллегами. И кто-то предложил заказать им пиццу», — рассказывает глава канадской ассоциации авиадиспетчеров Питер Даффи.

Вскоре и другие канадские центры воздушного контроля начали посылать пиццу американским коллегам — сначала тем, с которыми они контактируют по работе, а потом всем подряд.

На утро понедельника в 49 центров воздушного контроля в США было послано больше 350 пицц, сообщает Си-эн-эн, и, вероятно, это число будет расти.

«Пицца для людей, которым не платят зарплату, — это, в общем-то, мелочь. Но важен сигнал, который мы посылаем», — говорит Даффи.

С конца прошлой недели американские диспетчеры благодарят канадских.

«Огромное спасибо нашим братьям и сестрам за пиццу, которую они нам прислали вчера вечером!» — пишут в твиттере представители американской Ассоциации авиадиспетчеров.

В комментариях многие канадцы пишут о том, что испытывают гордость за свою страну.