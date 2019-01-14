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Авиадиспетчеры США без зарплаты почти месяц. Канадские коллеги кормят их пиццей

14.01.2019 23:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Канадские авиадиспетчеры послали несколько сотен пицц своим американским коллегам, вынужденным работать без зарплаты из-за «шатдауна» — частичной приостановки работы правительства США.


Фото: PWM ATCT/Facebook

Все началось с того, что диспетчер в Эдмонтоне в знак поддержки решил купить пиццу своим коллегам на Аляске. Эти центры воздушного контроля находятся близко, и диспетчеры часто общаются.

«Они каждый день говорят с этими людьми по телефону и считают их своими коллегами. И кто-то предложил заказать им пиццу», — рассказывает глава канадской ассоциации авиадиспетчеров Питер Даффи.

Вскоре и другие канадские центры воздушного контроля начали посылать пиццу американским коллегам — сначала тем, с которыми они контактируют по работе, а потом всем подряд.

На утро понедельника в 49 центров воздушного контроля в США было послано больше 350 пицц, сообщает Си-эн-эн, и, вероятно, это число будет расти.

«Пицца для людей, которым не платят зарплату, — это, в общем-то, мелочь. Но важен сигнал, который мы посылаем», — говорит Даффи.

С конца прошлой недели американские диспетчеры благодарят канадских.

«Огромное спасибо нашим братьям и сестрам за пиццу, которую они нам прислали вчера вечером!» — пишут в твиттере представители американской Ассоциации авиадиспетчеров.

В комментариях многие канадцы пишут о том, что испытывают гордость за свою страну.

Нынешний «шатдаун» — приостановка работы госучреждений США из-за неспособности парламентских фракций договориться по политическому вопросу — стал самым долгим в истории страны.

Рекорд 1995 года, когда правительство закрылось на 21 день, был побит в минувшую субботу.

Пока он продолжается, без зарплаты остаются около 800 тысяч сотрудников разных ведомств, причем около 450 тысяч, среди них и авиадиспетчеры, не могут прекратить работать или временно где-нибудь подработать. Они продолжают работать без зарплаты.

Питер Даффи говорит, что канадцы продолжат поддерживать американских коллег.

Финансирования американские госорганы лишились из-за того, что демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, отказываются выделить деньги на строительство стены на мексиканской границе.

А сторонники Трампа, соответственно, отказываются подписывать бюджет без этой статьи расходов.

Но без Демпартии в сенате Трамп не сможет набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета. У республиканцев там только 51 кресло.

Переговоры между демократами и Трампом ни к чему не привели. В конце прошлой недели президент заявил, что готов к «шатдауну» на месяцы и даже годы, пока конгресс не одобрит финансирование стены.

Демократы ответили, что на стену не выделят ни цента.

 
 
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Канадские авиадиспетчеры послали несколько сотен пицц своим американским коллегам, вынужденным работать без зарплаты из-за «шатдауна» - частичной приостановки...
 
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