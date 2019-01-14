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Звезда «Стражей галактики» сделал предложение дочери Шварценеггера
14.01.2019 21:41 — Новости Культуры | Tut.by
Крис Пратт сделал предложение старшей дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Об этом актер сообщил своим подписчикам в Instagram.
«Милая Кэтрин, я так счастлив, что ты сказала „да“! Я невероятно взволнован женитьбой на тебе. Горд смело жить с тобой в вере. Поехали!» — такая подпись сопровождает фото обнимающейся пары. На пальце у девушки можно увидеть кольцо.
Крис Пратт получил известность после съемок в «Мире юрского периода» и «Стражах галактики». Актер уже был женат, и у него есть 5-летний сын.
Для 29-летней писательницы Кэтрин Шварценеггер это будет первый брак.
Впервые их заметили вместе 17 июня 2018 года.
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Для 29-летней писательницы Кэтрин Шварценеггер это будет первый брак. Впервые их заметили вместе 17 июня 2018 года.
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