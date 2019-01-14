Коники-2019: традиция, которая объединяет





Наверное, не осталось ни одного человека, который не знает про самый известный праздник в Давид-Городке – Коники. Из года в год он собирает тысячи людей, которые празднуют Старый Новый год. Не стало исключением и нынешнее гулянье.

Традиционно с речью к жителям и гостям города обратился председатель городского исполнительного комитета Вячеслав Васильевич Стадник. Он поздравил с праздником и вручил призы победителям конкурса по лучшему новогоднему украшению. Этот конкурс проходит каждый год. Победителями стали коллектив Давид-Городокского участка ПУ «Пинскгаз», коллектив ОАО «ДГЭМЗ», коллектив Давид-Городокского производственного участка электросетей. Среди торговых объектов – кафе «Палессе», кафе «Купеческое», коллектив магазина «Давыдовский».

Среди индивидуальных подворий победителями стали семьи Юрия и Людмилы Ярошик, Сергея и Нины Симонович, Виталия и Светланы Сыса, Игоря и Любови Чиникайло, Валерия и Оксаны Кулага. Многие и на пенсии ведут активный образ жизни и не отстают от молодёжи. Победителями стали семьи Константина и Татьяны Степура, Григория и Нины Мисюра, Василия и Нины Потапчук и многие другие.

А потом на сцену вышли главные герои – группы колядующих. Многие уже не единожды собираются компаниями, поэтому распределены маски и роли. После шествия началась развлекательная программа. В этом году, кроме коллективов из нашей страны, приехали на праздник гости из поселения Марушкинское г. Москвы – города-побратима Давид-Городка. Целая группа окрутников из 20 артистов во главе с известным балетмейстером Гедиминасом Тарандой специально прибыла, чтобы поздравить городчуков с Новым годом. Чтобы было понятно, кто это такие, надо знать, что после нового года есть особая традиция у славян и многих других народов – обряд переодевания. Людей, облачающихся в образы животных, природных стихий и других, называли ряженые, или окрутники. Это возвращение к природе, очищение от всего наносного. Инстинктивная дикая природа людей просыпается в такие моменты, идет объединение со своим природным источником. Важным моментом является факт неузнавания ряженых. Это дает еще большую свободу самовыражения. Если кто-то узнавался, то он выходил из обряда.

Окрутники из Москвы обошли более 20 домов, где их встречали радушные хозяева. Все были настолько приятно удивлены, что с радостью одаривали гостей. Как потом сказал Гедиминас, они даже не ожидали такого приёма. Люди в тапочках выходили и показывали дома родственников, друзей, куда им стоит ещё зайти. И, несмотря на то, что каждый костюм весит несколько килограммов, довольные гости эмоционально делились своими впечатлениями, в которых были восторг и радость.

В концертной программе приняли участие народный ансамбль народной песни «Маладзіцы» Парахонского сельского центра культуры и досуга Пинского района, народный драматический театр «Вестники» Столинского ГДК, фольклорный колектив «Каляжанкі», коллектив любительского творчества Дубойского СДК.Также на сцене выступил фольклорный коллектив «Заряница» из Великих Лук. Созвучие голосов настолько заворожило зрителей, что те одарили артистов бурными аплодисментами. А по-настоящему «зажгли» Гедиминас и группа «Партизан-FM», которые также приехали из Москвы и вместе с публикой исполнили несколько песен.

Как и всегда, празднование Коников закончилось после полуночи зажигательной дискотекой. Весело было всем, а значит, праздник Коники будет жить.

Анна МЕЛЬНИК