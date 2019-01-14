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В Таиланде вынесли приговор белорусам Насте Рыбке и Алексу Лесли
15.01.2019 13:05 — Новости Культуры | Tut.by
Суд в Таиланде огласил приговор белорусам Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову — они приговорены к условному сроку. Об этом
Задержанные в Таиланде белорусы, которые более известны под именами Алекс Лесли и Настя Рыбка, приговорены к условным срокам.
Сообщается, что оба признали себя виновными. Хотя ранее СМИ писали, что все арестованные
Накануне стало известно, что фигуранты отказались от адвокатов и просили заменить судью. Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек, граждане Беларуси и России. Их обвиняли в организации нелегального секс-тренинга в таиландской Паттайе.
Напомним, в феврале 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга.
Девушку
Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях
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Они все же признали свою вину.
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