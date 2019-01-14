В Таиланде вынесли приговор белорусам Насте Рыбке и Алексу Лесли

Суд в Таиланде огласил приговор белорусам Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову — они приговорены к условному сроку. Об этом собщает РИА «Новости».



Фото: Instagram / @nastya_rybka.ru

Задержанные в Таиланде белорусы, которые более известны под именами Алекс Лесли и Настя Рыбка, приговорены к условным срокам.

Сообщается, что оба признали себя виновными. Хотя ранее СМИ писали, что все арестованные заявили в суде о своей невиновности.

Накануне стало известно, что фигуранты отказались от адвокатов и просили заменить судью. Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек, граждане Беларуси и России. Их обвиняли в организации нелегального секс-тренинга в таиландской Паттайе.

Напомним, в феврале 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга.

Девушку в Таиланде обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы. В случае признания их виновными подсудимым грозили тюремные сроки от двух до десяти лет (в зависимости от роли каждого из них).

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.